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رابطة أبطال افريقيا: اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في مجموعتين صعبتين

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

القاهرة- أوقعت قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم, التي سحبت يوم الأربعاء بالقاهرة (مصر), ممثلي الجزائر, اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في مجموعتين معقدتين.

وجاء ''الاتحاد'' في المجموعة الثانية إلى جانب صن داونز الجنوب افريقي, بتروإتلتيكو الانغولي والوداد البيضاوي المغربي (المنهزم في نهائي الموسم الفارط) .

ومن جانبها, تخوض ''الشبيبة'' المنافسة القارية في المجموعة الرابعة مع الرجاء البيضاوي المغربي, فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي (حامل اللقب).

وتأهل '' الاتحاد'' إلى دور المجموعات, عقب فوزه في الدور ال16 على مضيفه غور ماهيا الكيني (الذهاب: 4-1 والاياب: 2-0). أما شبيبة القبائل, فقد ضمنت التأهل على حسب حوريا كوناكري من غينيا (الذهاب: 2-0 والاياب: 0-2 /3-5 ض.ج).

و تجرى الجولة الاولى من المنافسة  بين 29 نوفمبر و الفاتح ديسمبر المقبل.

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رابطة أبطال افريقيا: اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل في مجموعتين صعبتين
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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