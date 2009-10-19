وداد بوفاريك يتعادل مع اتحاد خميس الخشنة (1-1)

وتتواصل باقي مباريات هذه الجولة غدا الخميس، بداية من الساعة 00ر15.
الأربعاء 11 أكتوبر :
وداد بوفاريك - اتحاد خميس الخشنة 1 - 1
الخميس 10 أكتوبر :
رائد القبة - شباب بني ثور
نجم تقرت - شباب حي الجبل (بدون جمهور)
اتحاد الأخضرية - نجم بن عكنون (بدون جمهور)
شباب الدار البيضاء - نادي الرغاية
شباب عين وسارة - وفاق المسيلة
نجم القليعة - اتحاد البليدة
رائد بومرداس - اتحاد بني دوالة
الترتيب نقاط لعب
وفاق المسيلة 10 4
نجم بن عكنون 10 4
شباب بني ثور 10 4
اتحاد الأخضرية 8 4
شباب الدار البيضاء 7 4
وداد بوفاريك 6 5
رائد القبة 5 4
شباب عين وسارة 5 4
اتحاد خميس الخشنة 5 5
نجم القليعة 4 4
رائد بومرداس 4 4
اتحاد البليدة 4 4
شباب حي الجبل 4 4
اتحاد بني دوالة 3 4
نجم تقرت 1 4
نادي الرغاية 1 4