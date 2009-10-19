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وداد بوفاريك يتعادل مع اتحاد خميس الخشنة (1-1)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 18:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

الجزائر- تعادل نادي وداد بوفاريك مع ضيفه اتحاد خميس الخشنة بواقع (1-1)، اليوم الأربعاء، في لقاء مقدم عن الجولة الخامسة من بطولة الجزائر هواة لكرة القدم (مجموعة الوسط) .

وتتواصل باقي مباريات هذه الجولة غدا الخميس، بداية من الساعة 00ر15.

 الأربعاء 11 أكتوبر :

 وداد بوفاريك - اتحاد خميس الخشنة  1 - 1

 الخميس 10 أكتوبر :

 رائد القبة - شباب بني ثور

نجم تقرت - شباب حي الجبل (بدون جمهور)

اتحاد الأخضرية - نجم بن عكنون (بدون جمهور)

شباب الدار البيضاء - نادي الرغاية

شباب عين وسارة - وفاق المسيلة

نجم القليعة - اتحاد البليدة

رائد بومرداس - اتحاد بني دوالة

 الترتيب                                نقاط          لعب

وفاق المسيلة                         10            4 

نجم بن عكنون                         10            4 

شباب بني ثور                         10           4

اتحاد الأخضرية                          8             4

شباب الدار البيضاء                     7             4

وداد بوفاريك                             6              5

رائد القبة                                 5             4

شباب عين وسارة                      5             4

اتحاد خميس الخشنة                  5            5

نجم القليعة                               4            4

رائد بومرداس                             4             4

اتحاد البليدة                              4             4

شباب حي الجبل                       4             4

اتحاد بني دوالة                          3             4

نجم تقرت                                 1             4

نادي الرغاية                              1             4

             

كلـمات مفتـاحيــة :
وداد بوفاريك يتعادل مع اتحاد خميس الخشنة (1-1)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 18:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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