التجديف/أولمبياد 2020: الجزائريون في مهمة البحث عن تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو

الجزائر- يشارك ستة جذافين جزائريين بالمجرى الدولي بالبحيرة بتونس، في منافسات التجديف المؤهلة للألعاب الأولمبية و البرالمبية، التي ستجري وقائعهما بطوكيو (اليابان) 2020، حسبما علمت به ''واج''،اليوم الأربعاء من الاتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كياك.

ويتعلق الأمر ب: أمينة روبة (LW2X)، نوال شيالي (LW2X)، نهاد بن شادلي (W1X)، أسامة حبيش (W1X)، كمال آيت داود (LM2X) وسيد علي بودينة (LM2X).

بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه المنافسات كل من: تونس، مصر، المغرب، ليبيا، السودان، مالاوي، كينيا، أوغندا، غانا، مالي، السنغال، الطوغو، كوت ديفوار، نيجيريا، البنين، أنغولا، زيمبابوي، جزر الراس الاخضر، النيجر، ناميبيا وغينيا.

وصرحت المديرة الفنية بالهيئة الفدرالية، أسيا عزوز صدقي، ل''واج'': ''الأسماء الجزائرية التي تتواجد حاليا بتونس، حضرت لهذا الموعد في أحسن الظروف، والدليل على ذلك أن التحضيرات انطلقت مبكرا. الرياضيون الجزائريون لديهم كل الامكانيات لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأنهم كسبوا ثقة كبيرة''.

وفيما يتعلق بتصفيات البرالمبية ، ستجرى أيضا بتونس وفي نفس الوقت. وستشارك الجزائر في هذا الموعد بالرياضية نجوة غربي والتي ستخوض المنافسة إلى جانب ممثلات تونس، ليبيا، السودان، كينيا، أوغندا، نيجيريا، ناميبيا وجزر الرأس الأخضر.

وأضاف نفس الصدر: ''مشاركتنا في هذه المنافسة ستكون من أجل تطوير هذا النوع من التخصص. الرياضية غربي ستشارك في تربص وفي التصفيات المؤهلة للمنافسة، وذلك على عاتق الاتحادية الدولية للعبة التي تريد نشر هذا التخصص''.

بعد إجراء التصفيات بتونس، سيلتحق بالجدافين الجزائريين مواطنيهم (زبيدة لشوب، نور الهدى سعدون وعبد لله زيوان) للمشاركة في البطولة الافريقية المقرر إجراؤها من 14 إلى 16 أكتوبر بذات المكان.

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برنامج منافسة التصفيات:

الخميس 10 أكتوبر: بداية التصفيات

الجمعة 11 أكتوبر: الاستدراك

السبت 12 أكتوبر: الدور نصف النهائي

الأحد 13 أكتوبر: النهائي.