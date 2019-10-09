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الرابطة الإفريقية لكرة السلة : المجمع البترولي ضمن المجموعة الأولى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الرابطة الإفريقية لكرة السلة : المجمع البترولي ضمن المجموعة الأولى

القاهرة - يتواجد المجمع البترولي الجزائري ضمن المجموعة الأولى للدور التمهيدي الأول للرابطة الإفريقية لكرة السلة, المقررة بين 22 و 27 أكتوبر في باماكو (مالي), حسبما كشف عنه الفرع الإفريقي للاتحاد الدولي للعبة.

ويلعب البتروليون بجانب النصر (ليبيا) ونادي الشرطة (مالي) و آسي سلاك (غينيا).

ويضم الدور التمهيدي الأول للمنافسة 32 فريقا موزعا على ست مجموعات (1, 2, 3, 4, 5, 6). حيث يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى الدور التمهيدي الثاني الذي سيتكون من 16 ناديا (نخبة-16).

وبعدها تلتحق الست أندية الأحسن من أصل 16 ناديا بأبطال أنغولا, مصر, المغرب, نيجيريا, السنغال وتونس لتشكيل الجدول النهائي (مجموعتين من ستة أندية) للدورة الأولى من الرابطة الإفريقية لكرة السلة-2020.

وخلال الموسم العادي الذي سينطلق شهر مارس, كل فريق من الـ16 ناديا يخوض 5 مقابلات. وفي ختام 30 لقاء, يتأهل أحسن ثلاثي من كل مجموعة إلى "مجموعة الستة الممتازة", ليتقابل الأربعة الأوائل في نهاية فصل الربيع بكيغالي (رواندا), لخوض الدورة النهائية (نصف النهائي بتأهل مباشر).

وكانت الجمعية الوطنية لكرة السلة "ان بي اي" والاتحاد الدولي للعبة, قد أعلنتا شهر فبراير الفارط عن إنشاء بطولة محترفة في إفريقيا, حيث تعد أول مشاركة "ان بي اي" في بطولة خارج شمال أمريكا.

إقرأ أيضا:  كأس افريقيا للمحليين لكرة السلة: المنتخب الجزائري في المركز الثامن بعد انهزامه  أمام تونس (67-68)

        

         تكوين مجموعات الدور التمهيدي الأول :

         المجموعة 1 (باماكو, 22-27 أكتوبر): المجمع البترولي (الجزائر), النصر (ليبيا), نادي الشرطة (مالي), آسي سلاك (غينيا).

         المجموعة 2 (سيتم تحديد المدينة, 29 أكتوبر-3 نوفمبر): أبيجان بي سي (كوت ديفوار), آسي باك (البينين), نادي الجمارك (غانا), آسي نيجيلاك (النيجر), نادي الثعابين (ليبيريا).

         المجموعة 3 : (لبروفيل, 15-20 أكتوبر): فاب (الكاميرون), نادي النحل (إفريقيا الوسطى), مانغا (الغابون), فيرجين ماريا افريكا (غينيا الاستوائية), مازيميبي (ج. الكونغو الديمقراطية).

         المجموعة 4 (دار السلام, 15-20 أكتوبر): باتريوت بي بي سي (رواندا), حواسة بي سي (إثيوبيا), سيتي والي (أوغندا), ج.ك.ت (تانزانيا), براف هيرت (مالاوي), دينامو بي سي (بورندي).

         المجموعة 5 (سيتم تحديد المدينة, 22-27 أكتوبر): فيروفيارو مابوتو (موزمبيق), خوزي نوغي (جنوب إفريقيا), نادي المرتزقة (زيمبابوي), اونزا باسير (زامبيا), نادي الدلافين (بوتسوانا), نادي الأسود (ناميبيا).

         المجموعة 6 (انتانناريفو, 29 أكتوبر-3 نوفمبر): بورت اوتوريتي (كينيا), كوربا آسي (جنوب السودان), نادي الدرك (مدغشقر), بوفالون (موريس), ممثل جزر القمر, ممثل السيشل.

 

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الرابطة الإفريقية لكرة السلة : المجمع البترولي ضمن المجموعة الأولى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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