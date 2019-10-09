الجزائر- ج.الكونغو الديموقراطية: إقبال محتشم على اقتناء تذاكر المباراة

البليدة - تشهد عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غد الخميس ابتداء من الساعة 20:45 سا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة إقبالا محتشما، حسبما أفاد به مدير الشباب و الرياضة، سعيد حقاص.

فبرغم من انطلاق عملية بيع التذاكر الخاص بهذا اللقاء الودي التحضري منذ أمس الثلاثاء إلا أن عدد التذاكر التي تم بيعها لغاية الآن لم تتجاوز الألف تذكرة و هذا من بين 22 ألف تذكرة تم طرحها للبيع حسبما أوضحه حقاص ل/وأج.

وأضاف ذات المسؤول أن عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة الودية التي تأتي بعد حوالي مرور شهر على فوز المنتخب الوطني وديا على منتحب البنين ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس للسماح لأكبر عدد ممكن من الأنصار من حضور هذا اللقاء مشيرا إلى أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين 500 و ألف دج.

وفي رده على سؤال حول موعد فتح أبواب الملعب أمام المناصرين المنتظر توافدهم من مختلف ولايات الوطن لمؤازرة فريقهم الوطني الذي زادت شعبيته خاصة بعد تتويجه بكأس إفريقيا 2019، أكد مدير الشباب و الرياضة أن الأمر يتوقف على مدى إقبال الأنصار.

من جهة أخرى ولدى تطرقه لوضعية أرضية ملعب "مصطفى تشاكر" التي كانت محل انتقاد من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال تنشيطه أمس الثلاثاء لندوة صحفية أكد ذات المسؤول أن الأرضية "تحتاج بالفعل لإعادة تجديد وفقا للمعايير الدولية" و هو الأمر الذي سيتم دراسته بعد المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الزامبي شهر نوفمبر المقبل في إطار تصفيات إفريقيا 2021.

يذكر أن هذه المقابلة الودية ستكون متبوعة بعد خمسة أيام فقط بودية أخرى ضد منتخب كولومبيا القوي المقررة يوم 15 أكتوبر الجاري بملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية ابتداء من الساعة (00ر20 سا بتوقيت الجزائر)، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي قبل خوض الخضر لغمار تصفيات كاس امم افريقيا 2021.