ملاكمة/ مونديال 2019 (سيدات): إقصاء الجزائرية سفوح وداد (54 كلغ) في الدور ثمن النهائي

أولان أودي (روسيا) - أقصيت الملاكمة الجزائرية وداد سفوح (54 كلغ)، اليوم الاربعاء في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم ( سيدات) التي تجري وقائعها في أولان أودي (روسيا).

سفوح التي نازلت مباشرة في الدور ثمن النهائي ، تعد من بين الملاكمات الجزائريات الست المقصيات من مونديال أولان أودي منذ الدور الاول.

ويضاف إقصاء وداد سفوح (54 كلغ)، الى خروج الثلاثي، خليف حجيلة (57 كغ) في الدور السادس عشر امام البولونية زلاشيك كينغا (5-0) ، إيمان خليف (60 كغ) و روميساء بوعلام (51 كغ)، أمام على التوالي الروسيتين نتاليا شدرينا (4-1) و أيتبايفا ليليا بنفس النتيجة.

كما خرجت الملاكمتان، فتيحة منصوري ( 48 كلغ) وشهيرة سلموني ( 64 كلغ) يوم الاثنين من الدور ثمن النهائي ، عقب خسارتهما على التوالي، أمام البلغارية اسينوفا سيفدا يليينوفا ( 5-0) و بوبويوروفا نيلوفر (طاجيكستان) ب3-2 .

وتعرف المنافسة مشاركة مجموع 224 ملاكمة، يمثلن 57 دولة، من بينهن 6 جزائريات تحت إشراف المدربين عبد الهاني كنزي، حريمة خالد و إبراهيم مخلوف.