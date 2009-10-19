كرة القدم: مبولحي يقترب من مجيد بوقرة صاحب 70 مشاركة دولية مع الخضر

الجزائر - من المنتظر ان يسجل حارس عرين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، رايس وهاب مبولحي، مشاركته ال70 بقميص الخضر بمناسبة المقابلة الودية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية المقررة يوم الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من الساعة ال45ر20سا ، ليلتحق بذلك بالقائد السابق مجيد بوقرة الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب اللاعبين الاكثر مشاركة مع المنتخب .

وقد أستهل الحارس رايس وهاب مبلوحي(33 سنة)، مغامرته الناجحة مع المنتخب الوطني يوم 18 يونيو من سنة 2010 ، بمناسبة مواجهة الخضر لمنتخب انجلترا (0-0) في اطار الجولة الثانية من الدور الاول لمونديال 2010 بجنوب افريقيا .

وقرّر الناخب الوطني، آنذاك رابح سعدان، اقحام مبولحي عقب الخطأ الفادح ذي ارتكبه الحارس الاول فوزي شاوشي في المقابلة الاولى التي خسرها الخضر امام سلوفينيا (1-0).

ومنذ ذلك التاريخ، اصبح مبولحي الحارس رقم واحد في المنتخب الجزائري، بعد ان تمكن من كسب ثقة مختلف المدربين الذين تداولوا على راس العارضة الفنية للخضر.

وبعيدا عن نجم المنتخب الوطني سابقا ، لخضر بلومي ب(100 مقابلة دولية) ، اقترب مبولحي كثيرا من رقم بوقرة، ويمكنه كذلك تجاوز عدد مشاركات المدافع المركزي محمود قندوز (74 مقابلة) و لاعب وسط الميدان محي الدين مفتاح (77 مقابلة ).

ومن جهته، قد يلتحق احسن هداف في المنتخب الوطني حاليا ،اسلام سليماني (28 سنة)، صاحب 64 مشاركة مع المنتخب، بقائمة العشرة الاوائل قبل نهاية السنة الجارية ، باعتبار انه لا يبتعد سوى بأربع مقابلات عن الثنائي صالح عصاد و فضيل مغارية ب68 مشاركة لكل منهما .

وتجدر الاشارة انه بالإضافة الى مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية الودية يوم غد الخميس، سيكون المنتخب الجزائري على موعد مع مقابلة ودية اخرى ضد منتخب كولومبيا، مقررة يوم 15 سبتمبر بمدينة ليل الفرنسية على الساعة ال00ر20سا. وسيدخل أبطال افريقيا في شهر نوفمبر المقبل غمار التصفيات القارية من خلال مواجهتي الجولة الاولى من تصفيات دورة 2021 امام كل من زامبيا و بوتسوانا .

-- فيما يلي قائمة اللاعبين العشر الاوائل من حيث عدد مشاركتهم مع المنتخب : .

عدد المقابلات الفترة

1- لخضر بلومي 100 1978 الى 1989

2- رابح ماجر 86 1978 الى 1992

3- بلال دزيري 81 1992 الى 2005

4- جمال مناد 79 1980 الى 1995

-- عبد الحفيظ تصفاوت 79 1990 الى 2002

6-محي الدين مفتاح 77 1989 الى 2002

7- محمود قندوز 74 1977 الى 1986

8- مجيد بوقرة 70 2004 الى 2015

9- رايس وهاب مبولحي 69 من 2010 الى غاية الوقت الحالي

10- صال

ح عصاد 68 1977 الى 1989

-- فضيل مغارية 68 1984 الى 1992 .