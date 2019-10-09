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مباراة ودية: الحكم الفرنسي ريدي بيكي يدير مباراة الجزائر- كولومبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 09:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - يدير المباراة  الودية الدولية لكرة القدم، بين الجزائر وكولومبيا، المقررة بوم الثلاثاء 15 اكتوبر بملعب بيار- موري دو ليل بفرنسا، ثلاثي تحكيم فرنسي، بقيادة الحكم الرئيسي ريدي بيكي، حسبما اعلنته يوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويساعد الحكم الرئيسي ريدي بيكي، مواطناه، غيلوم ديبار (المساعد الاول) وجيليان باسيلي (المساعد الثاني).

وجدير بالذكر ان هذه القمة الكروية الواعدة، تجرى بشبابيك مغلقة، وستُسبق، بندوة صحفية للمدرب الوطني، جمال بلماضي، قائد الفريق ولاعب، اضافة الى منطقة مختلطة قبل الحصة التدريبية.

وسيتم الاعلان عن مكان وساعة تنشيط الندوة الصحفية، بمجرد إعلام منظم هذا الحدث، قسم الاتصال للفاف.

ويخوض ابطال افريقيا، قبل ذلك المباراة الاولى امام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر على الساعة 20سا 45 ، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتندرج المباراتان الوديتان في إطار تحضيرات "الخضر" الخاصة بتصفيات كأس امم افريقيا-2021 .

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مباراة ودية: الحكم الفرنسي ريدي بيكي يدير مباراة الجزائر- كولومبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 تشرين1/أكتوير 2019 09:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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