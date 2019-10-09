بلماضي مستاء من "الحالة  الكارثية" لأرضية ميدان مصطفى تشاكر بالبليدة

الجزائر - ابدى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي "إستياءه" يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من الحالة المزرية التي تتواجد عليها ارضية ميدان مصطفى تشاكر بالبليدة الذي سيحتضن يوم الخميس المقبل (20سا45) المباراة الودية بين الجزائر والكونغو الديمقراطية.

وصرح بلماضي متآسفا خلال ندوة صحفية نشطها بمركز التقني بسيد موسى ، قبل 48 ساعة عن المباراة امام كونغو الديمقراطية، " هناك انشغال كبير يخص ملعب مصطفى تشاكر .

صراحة انا مُستاء . أمس ( الاثنين)، تنقلت الىاليه .. العشب الطبيعي موضوع بطريقة اقل ما يقال عنه انه بريكولاج بأتم معنى الكلمة. الامور بقيت على حالها ولم تتغير."

وقال المدرب الجزائري ، " ملعب مصطفى تشاكر تجاوزه الزمن ، معرجا بالمناسبة الى " اللقاء الباهت" الذي حضره يوم 21 سبتمبر الماضي، بمناسبة مباراة المنتخب الوطني للمحليين ونظيره المغربي (0-0) الذي جرى بملعب مصطفى تشاكر في اطار تصفيات (ذهاب) للبطولة الافريقية للأمم للاعبين المحليين- 2020 .

وقال مشجبا: "عشب طبيعي في حالة يرثى لها، انقطاع الانارة .. شيئ مؤلم أن نرى مثل هذه الاشياء " متمنيا ان يشهد مثلما هو مُبرمج تدشين الملاعب الجديدة سنة 2020 ."

وحسب التقني الجزائري فإنه يتوجب اتخاذ قرار شجاع لوضع حد لهذا الوضعية.

وشرع زملاء رياض محرز، في تربص اعدادي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، بقيادة الطاقم التقني، تحسبا للمباراتين الوديتين امام جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

وتندرج المقابلتان في اطار تحضيرات " الخضر" لتصفيات كاس امم افريقيا- 2021 التي تنطلق شهر نوفمبر المقبل .