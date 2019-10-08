مباراة ودية : جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، منافسان "مستواهما جيد"

الجزائر- يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مقابلتين وديتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاشر من أكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و أمام كولومبيا في ال15 أكتوبر بمدينة ليل الفرنسية، وهما منافسان "مستواهما جيد"، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأوضح الناخب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر) قبل 48 ساعة عن المواجهة الودية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية أن "المقابلتين الوديتين تشكلان اختبارا مهما بالنسبة للخضر حيث سنسعى لإقحام مجمل اللاعبين"، معتبرا أن "المنتخب الكونغولي يملك نفس مواصفات منتخبي زامبيا و بوتسوانا، منافسان سيخوض المنتخب الوطني أمامهما أولى مبارياته في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2021.

بالنسبة لجمال بلماضي، فإن "المنتخب الكونغولي معروف بالمهارات التكتيكية والفنية للاعبيه حيث تمكن من تحقيق نتائج جيدة في الفترة السابقة لكن الفريق اليوم يتواجد في طور البناء تحت قيادة مدرب جديد خلف فلوران إيبانجي الذي استقال من منصبه عقب نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر".

ولدى استجوابه حول المقابلة الودية الثانية أمام منتخب كولومبيا، اعتبر الناخب الوطني أنه "شيء جد إيجابي" أن يتقابل المنتخب الجزائر أمام منافس "غير إفريقي" كانت آخر مبارياته الودية أمام البرازيل حيث أظهر إمكانيات عالية خاصة بوجود وسط ميدان ريال مدريد، خاميس رودريغاز الذي سيكون غائبا أمام الجزائر الى جانب زميله راداميل فالكاو الذي ينشط في نادي غلطة سراي التركي.

وتلعب مباراة الجزائر-كولومبيا بملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية بشبابيك مغلقة حيث تم بيع 40 الف تذكرة. "هذا الشغف الكبير للجمهور الجزائري دليل على حبه للمنتخب الوطني"، يقول بلماضي.

و شرع رفقاء رياض محرز اليوم الثلاثاء في تربصهم التحضيري بالمركز الفني لسيدي موسى تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا للمباراتين الوديتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.