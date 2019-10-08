دعم الانتربول من شانه أن يعطي "نجاعة اكبر" في محاربة الجريمة والرشوة في المجال الرياضي"   

الجزائر- سيزيد دعم ومرافقة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للدول الاعضاء، حتما من نجاعة مساعيها الرامية لمحاربة الجريمة و الرشوة في المجال الرياضي، حسب ما حرص على ابرازه اليوم الثلاثاء بالجزائر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف.

و أوضح ذات المتحدث في ندوة صحفية على هامش اشغال ورشة العمل التي جرت بمدرسة الشرطة علي تونسي ب "شاطوناف" (الجزائر العاصمة)، أنه لغاية اليوم، لا نزال نتعامل مع التجاوزات المرتكبة من قبل مختلف الفاعلين في القطاع الرياضي، بصفتهم الرياضية، ما يعني ان عقوبتهم تكون مقتصرة على الاقصاء الرياضي فقط دون متابعات قضائية، باعتبار ان الهيئات الوصية لم تكن مخولة بذلك، لكن اليوم الامر يختلف من خلال الاجراءات التي سيتم العمل بها في المستقبل".

وفي سبيل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في محاربة الفساد في مجال الرياضة، تعمل اللجنة الاولمبية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة على رفع مستوى الوعي و تبادل المعلومات في ما بين الجهات المعنية بشأن التهديدات المطروحة على النزاهة في المجال الرياضي و العلاقة الموجودة بين التلاعب بالمنافسات الرياضية و الجريمة المنظمة.

وفي هذا الاطار ابرمت اللجنة الاولمبية الدولية و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية شراكة عالمية، تعتمد نهجا شاملا يرمي الى حماية النزاهة في مجال الرياضة، باعتبارها امرا اساسيا لمنع التلاعب بالمنافسات الرياضية و التحقيق فيه على الصعيدين الوطني و الدولي.

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وفي هذا الاطار، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني و اللجنة الاولمبية الجزائرية و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ورشة عمل، ليومي 8 و 9 اكتوبر الجاري بمدرسة الشرطة علي تونسي، بمشاركة عدد من الخبراء الاجانب.

ومن بين الشخصيات البارزة الحاضرة في اشغال هذه الورشات، نذكر السيدة انغريد بولتر، مناجير قانوني و سياسي على مستوى اللجنة الاولمبية الدولية و حومياد المعيمي ظابط في التحقيقات على مستوى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و دايتر بارك فيلد ضابط المعلومات على مستوى نفس الهيئة .

ومن منطلق ان هذه المسألة تهم جميع الاطراف المهنية المعنية بمحاربة التجاوزات في الرياضة، عرفت اشغال هاته الورشات مشاركة اطارات من مختلف الاسلاك الامنية، على رأسها تلك المنتمية للشرطة القضائية و الدرك الوطني مثل ما حرص على ابرازه، بعزيز لعراس، المدير المساعد للشؤون المالية و الاقتصادية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني .