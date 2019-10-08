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الدورة الدولية للتنس أواسط: انطلاق الأدوار النهائية للفردي والزوجي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الدورة الدولية للتنس أواسط: انطلاق الأدوار النهائية للفردي والزوجي

مستغانم - انطلقت اليوم الثلاثاء بالمركب الرياضي للتنس "الراكات" بصلامندر بمدينة مستغانم الأدوار النهائية للفردي والزوجي ذكور وإناث ضمن فعاليات الطبعة الرابعة من الدورة الدولية للتنس أواسط .

وتعرف الطبعة الرابعة من الدورة الدولية للتنس أواسط المقامة بمستغانم التي تقام الى غاية 13 أكتوبر الجاري مشاركة قياسية هذه السنة لأكثر من 60 لاعب ولاعبة من 13 دولة هي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وفرنسا وإنجلترا والمجر وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وبولونيا وكندا واستراليا.

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وتقام مباريات الجدول النهائي بداية من اليوم وإلى غاية السبت المقبل بالميادين الخمسة للتنس بالمركب الرياضي "الراكات" بصلامندر ومن المنتظر أن تعرف منافسة قوية بين الرياضيين وخاصة المصنفين في الترتيب العالمي للتنس.

وتهدف هذه الدورة التي تنظمها الرابطة الولائية للتنس بمستغانم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الرياضة إلى رفع قدرات اللاعبين المحليين خصوصا في صنف الأواسط وتحسين مراتبهم في التصنيف العالمي وتطوير الجانب الفني لكرة المضرب والاستعداد للمنافسات الوطنية والدولية كما تمت الإشارة إليه.

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الدورة الدولية للتنس أواسط: انطلاق الأدوار النهائية للفردي والزوجي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 14:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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