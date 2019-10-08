كرة القدم (مقابلات ودية) المنتخب الجزائري: انطلاق التربص الاعدادي للخضر بسيدي موسى 

الجزائر - تحسبا للمقابلتين الوديتين ضد كل من، منتخب الكونغو يوم 10 اكتوبر الجاري بالبليدة، ومنتخب كولومبيا يوم 15 من نفس الشهر بمدينة ليل الفرنسية، شرع المنتخب الوطني لكرة القدم في اجراء تربص اعدادي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بقيادة الطاقم الفني، الذي يترأسه الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحسب الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يكون الطاقم الفني قد جمع نهاية امسية يوم الاثنين رفاق ياسين براهيمي بالملعب رقم (1)، الذي اجروا فيه اول حصة تدريبية ابتداء من الساعة 00ر19سا ، تحت اشراف جمال بلماضي الذي شارك رفقة طاقمه الفني المكون من الثنائي سرج رومانو و عمارة مرواني اللاعبين في بعض الدورات التسخينية حول الملعب .

بعد العملية التسخينية ، تم توزيع المجموعة الى ورشات عمل مختلفة وفق لياقة اللاعبين ، حيث خصصت الورشة الاولى للاسترجاع و شملت كل من فرحات و حساني و عبد اللاوي بحكم لعبهم عشية هذا التربص، فيما خصصت ربع ساعة للحارس اوكيدجة ، و مجموعة من التمارين المحددة لكل من براهيمي و سليماني و بونجاح و بن سبعيني و طاهرات و عطال ، فيما قامت بقية العناصر بتدريبات تركزت على الاحتفاظ بالكرة ، علما ان هذه الحصة التدريبية امتدت لغاية الساعة ال00ر21سا.

ويتسم برنامج اليوم الثلاثاء بالندوة الصحفية التي ينشطها في هذه الاثناء الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرج عمر كزال بالمركز الفني بسيدي موسى ، و بالمنطقة المختلطة المقررة امسية اليوم ابتداء من الساعة ال30ر18 سا ، قبيل انطلاق الحصة التدريبية الثانية للمنتخب خلال هذا التربص .

ويتضمن البرنامج كذلك حصتين خاصة بمعاينة فيديو تكون الاولى قبل الحصة التدريبية و الثانية في نهاية اليوم.