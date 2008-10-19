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دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة سيدات: الجزائر تنهي البطولة في المركز الثالث

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات

طنجة (المغرب) - أنهي المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة سيدات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي اختتمت يوم الاثنين بمدينة طنجة المغربية في المركز الثالث بعد خسارته أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثالثة و الأخيرة.

و تعد هذه الخسارة الثانية للتشكيلة الوطنية في هذه الدورة بعد الاولى امام المغرب (3-1) مقابل فوز عريض على تونس (8-0) في الجولة الاولى.

وبالمقابل سجل منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني في الدورة ليحتل الصف الثاني برصيد 6 نقاط.

توج منتخب المغرب بلقب دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما ابعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين دون رد (2-0) .

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر ياسمين بن حسين (17) قبل ان تضاعف صوفية بوفتيني النتيجة في الدقيقة 46.

وانهى المنتخب المغربي الدورة في الصدارة بالعلامة الكاملة بمجموع 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بينما انقاد المنتخب التونسي الى خسارته الثالثة ليتحصل على المركز الرابع والاخير بلا رصيد.

 

الخميس 3 اكتوبر 2019

تونس - الجزائر         0-8

المغرب - بوركينافاسو  2-1

 

السبت 5 اكتوبر 2019

بوركينافاسو - تونس 2-0

الجزائر - المغرب    3-1

 

الاثنين 7 اكتوبر 2019

بوركينافاسو - الجزائر  2-1

المغرب -

تونس      2-0.

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دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة سيدات: الجزائر تنهي البطولة في المركز الثالث
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 تشرين1/أكتوير 2019 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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