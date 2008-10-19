دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة سيدات: الجزائر تنهي البطولة في المركز الثالث

و تعد هذه الخسارة الثانية للتشكيلة الوطنية في هذه الدورة بعد الاولى امام المغرب (3-1) مقابل فوز عريض على تونس (8-0) في الجولة الاولى.
وبالمقابل سجل منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني في الدورة ليحتل الصف الثاني برصيد 6 نقاط.
توج منتخب المغرب بلقب دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما ابعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين دون رد (2-0) .
وافتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر ياسمين بن حسين (17) قبل ان تضاعف صوفية بوفتيني النتيجة في الدقيقة 46.
وانهى المنتخب المغربي الدورة في الصدارة بالعلامة الكاملة بمجموع 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بينما انقاد المنتخب التونسي الى خسارته الثالثة ليتحصل على المركز الرابع والاخير بلا رصيد.
الخميس 3 اكتوبر 2019
تونس - الجزائر 0-8
المغرب - بوركينافاسو 2-1
السبت 5 اكتوبر 2019
بوركينافاسو - تونس 2-0
الجزائر - المغرب 3-1
الاثنين 7 اكتوبر 2019
بوركينافاسو - الجزائر 2-1
المغرب -
تونس 2-0.