دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة سيدات: الجزائر تنهي البطولة في المركز الثالث

طنجة (المغرب) - أنهي المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة سيدات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التي اختتمت يوم الاثنين بمدينة طنجة المغربية في المركز الثالث بعد خسارته أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثالثة و الأخيرة.

و تعد هذه الخسارة الثانية للتشكيلة الوطنية في هذه الدورة بعد الاولى امام المغرب (3-1) مقابل فوز عريض على تونس (8-0) في الجولة الاولى.

وبالمقابل سجل منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني في الدورة ليحتل الصف الثاني برصيد 6 نقاط.

توج منتخب المغرب بلقب دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما ابعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين دون رد (2-0) .

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر ياسمين بن حسين (17) قبل ان تضاعف صوفية بوفتيني النتيجة في الدقيقة 46.

وانهى المنتخب المغربي الدورة في الصدارة بالعلامة الكاملة بمجموع 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بينما انقاد المنتخب التونسي الى خسارته الثالثة ليتحصل على المركز الرابع والاخير بلا رصيد.

الخميس 3 اكتوبر 2019

تونس - الجزائر 0-8

المغرب - بوركينافاسو 2-1

السبت 5 اكتوبر 2019

بوركينافاسو - تونس 2-0

الجزائر - المغرب 3-1

الاثنين 7 اكتوبر 2019

بوركينافاسو - الجزائر 2-1

المغرب -

تونس 2-0.