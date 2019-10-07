بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: "الخُضر" في تربص تحضيري نهاية أكتوبر بفرنسا

الجزائر- استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد (رجال)، الفرنسي آلان بورت، 19 لاعبا لخوض تربص تحضيري بين 20 و 27 أكتوبر الجاري بمدينة نيم (فرنسا)، تحسبا لبطولة أمم إفريقيا-2020 المقررة شهر يناير بتونس.

سيشهد هذا التربص الرابع بقيادة الطاقم الفني الجديد المتكون من الفرنسي آلان بورت ومساعده الطاهر لعبان وهو لاعب دولي جزائري سابق، مشاركة سبعة لاعبين محترفين ينشطون بالبطولات الأوروبية، من بينهم الثنائي هشام كعباش وعبد القادر رحيم من البطولة الفرنسية الأولى والحارس خليفة غضبان، المتوج رفقة فريقه فاردار (مقدونيا) برابطة أبطال أوروبا-2019.

بالنسبة للاعبين المحليين، تعد شبيبة سكيكدة أكثر الأندية تمثيلا بمجموع أربعة لاعبين، متبوعة بالمجمع البترولي وشباب برج بوعريريج، بثلاثة لاعبين لكل منهما.

وكشفت الهيئة الفيدرالية عن البرنامج التحضيري للسباعي الوطني قبل الموعد القاري، المؤهل لبطولة العالم-2021 (الأربعة الأوائل) وكذا الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 (تأهل مباشر للمتوج ومشاركة الوصيف في الدورة قبل الأولمبية).

و وفق البرنامج المسطر من الناخب الوطني، ستخوض العناصر المحلية ثلاث تجمعات قبل الدخول في تربصين خارج الوطن.

للإشارة أن التقني الفرنسي، آلان بورت، وقّع مع الاتحادية الجزائرية لكرة اليد لمدة عامين للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري الأول (رجال)، بهدف تأهيله الى مونديال-2021. وينتهي عقده أواخر شهر يوليو 2021، عقب ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي ستحتضنها مدينة وهران.

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قائمة اللاعبين المستدعين :

شبيبة سكيكدة : عادل بوسمال ( حارس مرمى)، رضوان ساكر، علي بولحسة، زهير نعيم.

المجمع البترولي: عبد الرحيم برياح، مسعود بركوس، رياض شهبور.

نادي برج بوعريريج : أشرف حمزاوي ( حارس مرمى)، عقبة انساعد.

نجم عين توتة : اسلام بوخاتم ( حارس مرمى)، آية الله خمايني حمود.

شباب براقي : عبد الجليل زنّادي.

نادي نيم (فرنسا) : هشام كعباش.

نادي دونكارك (فرنسا) : عبد القادر رحيم.

نادي ايستر (فرنسا) : هشام داود.

فينكس تولوز (فرنسا) : عبدي أيوب.

فاردار سكوبج (مقدونيا) : خليفة غضبان (حارس مرمى).

بيشكتاش ايغاز (تركيا) : مصطفى حاج صدوق.

بيسا فامغاس (كوسوفو) : مختار كوري.