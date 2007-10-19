Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملاكمة/ مونديال 2019/ سيدات :  اقصاء الجزائريتين منصوري (48 كلغ) وسلموني (64 كلغ)

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 17:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

أولان أودي (روسيا) - أقصيت الملاكمتان الجزائريتان، فتيحة منصوري (48 كلغ) وشهيرة سلموني (64 كلغ)، اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم (سيدات) التي تجري وقائعها في أولان أودي (روسيا).

وانهزمت منصوري -التي نازلت مباشرة في  الدور ثمن النهائي- على يد البلغارية اسينوفا يلي يانوفا (5-0)، بينما خسرت سلموني امام الطاجخستانية ببويوروفا نيليفار ( 3-2).

ويضاف  إقصاء الجزائريتين، الى خروج الثلاثي، خليف حجيلة (57 كغ) في الدور السادس عشر امام  البولونية زلاشيك كينغا (5-0) ، إيمان خليف (60 كغ) و روميساء بوعلام (51 كغ)، أمام على التوالي الروسيتين نتاليا شدرينا (4-1) و أيتبايفا ليليا بنفس النتيجة.

وتدخل  وداد سفوح ( 54 كلغ) الملاكمة الجزائرية الاخيرة ، المنافسة  بعد غد الاربعاء امام   الهندية بورو جامينا.

و تعرف المنافسة مشاركة مجموع 224 ملاكمة يمثلن 57 دولة، من بينهن 6 جزائريات تحت إشراف المدربين عبد الهاني كنزي، حريمة خالد و إبراهيم مخلوف.

كلـمات مفتـاحيــة :
ملاكمة/ مونديال 2019/ سيدات :  اقصاء الجزائريتين منصوري (48 كلغ) وسلموني (64 كلغ)
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 17:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.07

التكفل بالسرطان: التنديد بنقص المعلومات الموثوقة /البروفيسور زيتوني/

19.10.07

وهران : إحباط محاولة تهريب 5.000 أورو بالمطار الدولي "أحمد بن بلة"

19.10.07

حجز مسدس اوتوماتيكي بمطار هواري بومدين

19.10.07

المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019: اجتماع لتحضيرالمشاركة الجزائرية

19.10.07

ملاكمة/ مونديال 2019/ سيدات :  اقصاء الجزائريتين منصوري (48 كلغ) وسلموني (64 كلغ)

19.10.07

منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.10.06

الجزائر حريصة على تطوير قدراتها في مجال التصدي لأي تهديد

19.10.04

انتخابات 12 ديسمبر: شرفي يؤكد أن التزوير "سيكون من المستحيلات"

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني