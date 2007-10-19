ملاكمة/ مونديال 2019/ سيدات :  اقصاء الجزائريتين منصوري (48 كلغ) وسلموني (64 كلغ)

أولان أودي (روسيا) - أقصيت الملاكمتان الجزائريتان، فتيحة منصوري (48 كلغ) وشهيرة سلموني (64 كلغ)، اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم (سيدات) التي تجري وقائعها في أولان أودي (روسيا).

وانهزمت منصوري -التي نازلت مباشرة في الدور ثمن النهائي- على يد البلغارية اسينوفا يلي يانوفا (5-0)، بينما خسرت سلموني امام الطاجخستانية ببويوروفا نيليفار ( 3-2).

ويضاف إقصاء الجزائريتين، الى خروج الثلاثي، خليف حجيلة (57 كغ) في الدور السادس عشر امام البولونية زلاشيك كينغا (5-0) ، إيمان خليف (60 كغ) و روميساء بوعلام (51 كغ)، أمام على التوالي الروسيتين نتاليا شدرينا (4-1) و أيتبايفا ليليا بنفس النتيجة.

وتدخل وداد سفوح ( 54 كلغ) الملاكمة الجزائرية الاخيرة ، المنافسة بعد غد الاربعاء امام الهندية بورو جامينا.

و تعرف المنافسة مشاركة مجموع 224 ملاكمة يمثلن 57 دولة، من بينهن 6 جزائريات تحت إشراف المدربين عبد الهاني كنزي، حريمة خالد و إبراهيم مخلوف.