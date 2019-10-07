الرابطة المحترفة الأولى/ تسوية الرزنامة: اتحاد الجزائر يطلب تأجيل مواجهة "الداربي" مع مولودية الجزائر

وأوضحت إدارة أصحاب الزي "الأحمر و الأسود" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت :"انها تقدمت رسميا،يوم مس الاحد بطلب لرابطة كرة القدم المحترفة، تناشدها فيه بتأجيل مواجهة المولودية، "مبررة طلبها هذا "باستحالة لعب هذه المقابلة في هذا التاريخ (12 اكتوبر)، بسبب ارتباط ستة (6) من عناصرها مع مختلف المنتخبات الوطنية ".
ويتعلق الامر بكل من العناصر الدولية : سيفور و حمرة و خمايسية و بن حمودة و بلعربي المتواجدون في صفوف التشكيلة الوطنية العسكرية بالإضافة الى الليبي مؤيد اللافي الذي استدعي هو الآخر للمنتخب الوطني لبلاده .
هذه الغيابات الكثيرة ، دفعت ادارة الفريق العاصمي الى تقديم طلب تأجيل مواجهة "الداربي" مع المولودية ، حسب ما أوضحه البيان.