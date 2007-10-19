البطولة الوطنية العسكرية للشطرنج: 21 فريقا مشاركا في موعد تيبازة

و تمثل الفرق المشاركة في البطولة التي تدوم ثلاثة أيام، مختلف نواحي و مدارس و وحدات الجيش الوطني الشعبي، يتنافس خلالها المشاركون على المراتب الأولى سيما منها لقب بطل التظاهرة المندرجة في إطار البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية الوطنية و الدولية للموسم الجاري.
و تعد المنافسة، التي أشرف على انطلاقتها العميد توفيق بن شادي، رئيس أركان قيادة الحرس الجمهوري باسم قائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي، فرصة لانتقاء أحسن العناصر لتشكيل فريق وطني قادر على تمثيل الجزائر في المحافل القارية و الدولية.
و يتضمن برنامج اليوم الأول إجراء الأدوار التصفوية للمنافسة على أن تتواصل غدا قبل أن يسدل الستار على فعالياتها يوم الأربعاء و يعلن عن المتوجين الأوائل في ترتيب الفرق و الفردي.
و بالمناسبة، أكد العميد بن شادي رئيس أركان قيادة الحرس الجمهوري في كلمة الافتتاح على الاهتمام "البالغ" الذي توليه القيادة العسكرية للرياضة على اعتبار أنها (الرياضة) تعد "الركيزة الأساسية للأفراد العسكريين" في تكوينهم بدنيا و ذهنيا.
و أضاف أن لعبة الشطرنج تساهم بقوة في تنمية الذكاء و القدرات الفكرية على غرار التركيز العالي و حساب الخطوات قبل اتخاذ أي قرار، داعيا من جهة أخرى المشاركين إلى التنافس ب"شرف" للتتويج بالمراتب الأولى و تشريف الجزائر في المحافل القارية و الوطنية و كذا تشريف صورة الجيش الوطني الشعبي.