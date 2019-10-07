الدورة الدولية للتنس أواسط: انطلاق منافسات الطبعة الرابعة يوم الثلاثاء بمستغانم

مستغانم - تنطلق غدا الثلاثاء بميادين "الراكات" بصلامندر بولاية مستغانم الدورة الدولية للتنس أواسط ذكور وإناث في طبعتها الرابعة بمشاركة لاعبين من 13 دولة حسبما علم يوم الاثنين من مدير الدورة.

وأوضح أمين حمزاوي في تصريح لوأج أن هذه الدورة التي تنظم ما بين 8 و13 أكتوبر الجاري ستعرف مشاركة 59 رياضي (43 لاعب و16 لاعبة) من 13 دولة هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر وفرنسا وإنجلترا والمجر وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وبولونيا وكندا واستراليا.

وتوقع حمزاوي أن تعرف هذه الدورة التي تندرج في إطار الرزنامة السنوية للاتحادية الدولية للتنس كسابقاتها مستوى فني وتقني عالي بالنظر الى مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين في الجدول العالمي والذين يحتلون مراتب متقدمة.

وانطلقت أمس الأحد واليوم الاثنين الأدوار التصفوية على الملاعب الأربعة للتنس بالمركب الرياضي "الراكات" بصلامندر على أن تقام مباريات الجدول النهائي على نفس الملاعب بداية من الغد في الفردي والزوجي ذكور وإناث يضيف نفس المصدر.

وتهدف هذا الدورة التي تنظمها الرابطة الولائية للتنس بمستغانم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الرياضة إلى رفع قدرات اللاعبين المحليين خصوصا في صنف الأواسط وتحسين مراتبهم في التصنيف العالمي إلى جانب تطوير المستوى الفني للعبة والاستعداد للمنافسات الوطنية والدولية المقبلة كما تمت الإشارة إليه.