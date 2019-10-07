كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والهدافون

-- الأحد 6 أكتوبر :
نصر حسين داي : 1 زياد (ضد مرماه / د 74)
جمعية عين مليلة : 1 طيايبة (د 72 / ض.ج)
أهلي برج بوعريريج : 1 بن عياد (د 2)
شبيبة الساورة : 2 بوبكر (د 4), مسعودي (د 70)
شبيبة القبائل : 1 أوقاسي (د 80)
وفاق سطيف : 0
نادي بارادو : 0
شباب بلوزداد : 0
-- السبت 5 أكتوبر :
نجم مقرة : 0
مولودية الجزائر : 0
مولودية وهران : 4 فورلول (د 15), مفتاح (ضد مرماه / د 43), ملاّل (د 75), بن حمو (د 89)
اتحاد الجزائر : 0
جمعية الشلف : 0
اتحاد بلعباس : 1 بن عمران (ضد مرماه / د 8)
اتحاد بسكرة : 2 داخية (د 42 / ض.ج), سيسي (د 81)
شباب قسنطينة : 1 بلقاسمي (د 60).