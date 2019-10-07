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كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والهدافون

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 09:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

 

الجزائر - النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي اختتمت سهرة يوم الأحد, بعدما انطلقت أمس السبت.

 

-- الأحد 6 أكتوبر :

 

نصر حسين داي : 1 زياد (ضد مرماه / د 74)

جمعية عين مليلة : 1 طيايبة (د 72 / ض.ج)

 

أهلي برج بوعريريج : 1 بن عياد (د 2)

شبيبة الساورة : 2 بوبكر (د 4), مسعودي (د 70)

 

شبيبة القبائل : 1 أوقاسي (د 80)

وفاق سطيف : 0

 

نادي بارادو : 0

شباب بلوزداد : 0

 

-- السبت 5 أكتوبر :

 

نجم مقرة : 0

مولودية الجزائر : 0

 

مولودية وهران : 4 فورلول (د 15), مفتاح (ضد مرماه / د 43), ملاّل (د 75), بن حمو (د 89)

اتحاد الجزائر : 0

 

جمعية الشلف : 0

اتحاد بلعباس : 1 بن عمران (ضد مرماه / د 8)

 

اتحاد بسكرة : 2 داخية (د 42 / ض.ج), سيسي (د 81)

شباب قسنطينة : 1 بلقاسمي (د 60).

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كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والهدافون
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 09:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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