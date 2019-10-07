كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتيب

الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: شباب بلوزداد يلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة -

الأمم المتحدة تحذر من انتهاك القانون الإنساني الدولي في ليبيا -

البطولة الافريقية للشراع: نتمنى تأهل أكبر عدد من البحارين الى موعد طوكيو -

الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها نحو تمنراست وجانت ابتداء من شهر نوفمبر -

ندوة ''فيغو'' الدولية: تأكيد على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الصحراوي -

الاستدانة الخارجية لا تشكل أي خطر على الاقتصاد الوطني إذا احترمت الشروط -

تنس / الدورة الدولية للأواسط بعطيش صايفي : أنا جد راض عن نتائج لاعبينا -

دعوة المستثمرين الخواص وخريجي الجامعات للاستثمار في القطاع الاجتماعي -

أدرار : وضع حيز الخدمة مصلحة الأورام السرطانية بمركز مكافحة داء السرطان -

ألعاب القوى/بطولة العالم-2019: ميدالية فضية لتوفيق مخلوفي في 1500 متر -

الصناعة الصيدلانية: الشروع في إنتاج دواء ارتفاع الضغط الشرياني ميكارديس بالجزائر -

الجزائر تشارك في الدورة ال70 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -

ورقلة: جمع حوالي 18 طنا من النفايات البلاستكية عبر عديد المؤسسات التربوية بالولاية -

تمنراست : ضرورة تسريع وتيرة أشغال عصرنة المقاطع المهترئة من الطريق الوطني رقم 1 -

رئاسيات 12 ديسمبر2019: انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية -

غلام الله يشارك بعمان في المؤتمر الـ18 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي -

مستغانم : إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 63 شخصا -

استعجالات الأمراض الصدرية محور المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران -

تونس : 6.85% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار -