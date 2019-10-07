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كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 09:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي اختتمت سهرة يوم الأحد, بعدما انطلقت أمس السبت.

 

 

-- الأحد 6 أكتوبر :

 

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 1 - 2

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0 - 0

 

-- السبت 5 أكتوبر :

نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر 4 - 0

جمعية الشلف - اتحاد بلعباس 0 - 1

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 2 - 1

 

الترتيب نقاط لعب

  1. مولودية الجزائر 11 5

--. شباب بلوزداد 11 5

  1. شبيبة القبائل 10 5

--. مولودية وهران 10 6

  1. أهلي برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة 9 6

  1. شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة 8 7

--. جمعية عين مليلة 8 7

  1. اتحاد الجزائر 7 4

--. شبيبة الساورة 7 4

--. اتحاد بلعباس 7 6

--. وفاق سطيف 7 7

--. نصر حسين داي 7 7

  1. نادي بارادو 4 5
  2. جمعية الشلف 1 5.
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 09:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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