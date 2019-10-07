كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتيب

-- الأحد 6 أكتوبر :
نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1
أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 1 - 2
شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0
نادي بارادو - شباب بلوزداد 0 - 0
-- السبت 5 أكتوبر :
نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0
مولودية وهران - اتحاد الجزائر 4 - 0
جمعية الشلف - اتحاد بلعباس 0 - 1
اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
- مولودية الجزائر 11 5
--. شباب بلوزداد 11 5
- شبيبة القبائل 10 5
--. مولودية وهران 10 6
- أهلي برج بوعريريج 9 6
--. اتحاد بسكرة 9 6
- شباب قسنطينة 8 7
--. نجم مقرة 8 7
--. جمعية عين مليلة 8 7
- اتحاد الجزائر 7 4
--. شبيبة الساورة 7 4
--. اتحاد بلعباس 7 6
--. وفاق سطيف 7 7
--. نصر حسين داي 7 7
- نادي بارادو 4 5
- جمعية الشلف 1 5.