Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الافريقية للشراع: "نتمنى تأهل أكبر عدد من البحارين الى موعد طوكيو"

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
البطولة الافريقية للشراع: &quot;نتمنى تأهل أكبر عدد من البحارين الى موعد طوكيو&quot;

الجزائر - دعا وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، اليوم الاحد عناصر المنتخب الجزائري الذي يتأهب للمشاركة في البطولة الإفريقية للشراع (اختصاصا لازير راديال وستاندار - أر أس إكس) من 6 الى 12 الى الظهور بوجه مشرف خلال الموعد القاري وتأهيل أكبر عدد من البحارين الى أولمبياد  طوكيو- 2020.

ولدى إشرافه على مراسم افتتاح البطولة الافريقية بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائرشاطئ (شرق العاصمة)، ألحّ برناوي في توجيهاته التي أسداها للفريق الوطني (رجال وسيدات) على "ضرورة افتكاك أكبر عدد من التأشيرات المؤهلة الى الالعاب الاولمبية بطوكيو-2020.".  

وتشارك الجزائر في البطولة الافريقية 2019 للشراع المؤهلة للألعاب الاولمبية الصيفية المقبلة، بـ 17 بحارا من بينهم 8 فتيات، بقيادة اربعة مدربين.

وخاطب الوزير ممثلي الجزائر  قائلا : " أتمنى أن تُأهلوا أكبر عدد من الملاحين الى الاولمبياد المقبلة ، سيما وأنكم تحوزون على مؤطرين جيدين وتحظون بتغطية إعلامية دائمة إضافة الى تسيير إداري وتقني في مستوى مرموق .يبقى فقط انكم تؤمنون بقدراتكم  الفنية والبدينة اللتين تتسلحون بها."

وختم بقوله : " أنا راض على العمل الذي تقومون به لحد الان . جئت لأشجّعكم على المضي قدما . انتم تحملون الراية الوطنية ونحن وراءكم."

إقرأ أيضا:  شراع/البطولة الافريقية المؤهلة إلى أولمبياد-2020: نحو تأهيل أربعة بحارين إلى طوكيو

وتهدف الجزائر الى تأهيل أربعة بحارين للالمبياد  المقبلة-2020 ،  حسب رئيس الاتحادية الجزائرية للشراع حسان جيلالي  الذي اكد انه  على الرغم من المهمة الصعبة جدا أمام منتخبات قوية على غرار مصر وتونس والسيشل، إلا أن الهدف يبقى هو تأهيل أربعة عناصر إلى موعد طوكيو.

وتعرف المنافسة حضور 50 ملاحا (رجال وسيدات) يمثلون 9 بلدان وهي: الجزائر (البلد المنظم) المغرب، تونس، مصر، السيشل، موريس، تنزانيا، موزمبيق و أنغولا. 

ويقدر عدد المشاركين في اختصاص "اللازير" بـ 23 رياضيا (10 في الراديال و 13 في الستاندار)، اما في "الأر أس إكس" فيرتقب مشاركة 27 بحارا من بينهم 12 فتاة.

وتخصص المنافسة القارية لاختصاصي "أر أس إكس" (ذكور-اناث) و "لازير" راديال (إناث) و"لازير" ستاندار(ذكور)، اللتان يطلق عليهما اسم "المجموعة الأولمبية".

للاشارة ، تحتضن الجزائر للمرة الثانية على التوالي البطولة الافريقية للشراع المؤهلة الى الأولمبياد بعد تلك التي سمحت لثلاثة عناصر جزائرية من التأهل الى الألعاب الأولمبية-2016 بريو دي جانيرو البرازيلية .

 

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 19:50
كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الافريقية للشراع: "نتمنى تأهل أكبر عدد من البحارين الى موعد طوكيو"
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.06

البطولة الافريقية للشراع: "نتمنى تأهل أكبر عدد من البحارين الى موعد طوكيو"

19.10.06

رياضة: المتوجين الجزائريين في البطولات العالمية لألعاب القوى

19.10.06

الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها نحو تمنراست وجانت ابتداء من شهر نوفمبر

19.10.06

ندوة ''فيغو'' الدولية: تأكيد على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الصحراوي

19.10.06

الاستدانة الخارجية لا تشكل أي خطر على الاقتصاد الوطني إذا احترمت الشروط

19.10.06

ندوة ''فيغو'' الدولية بإسبانيا: المجلس الولائي لمقاطعة "غاليثيا" يؤكد مواصلة دعمه للشعب…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.03

تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من السبت المقبل

19.10.01

رئاسيات: تعليمة من الوزير الأول بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة…

19.09.30

البعوض النمر: وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها

19.10.04

انتخابات 12 ديسمبر: شرفي يؤكد أن التزوير "سيكون من المستحيلات"

19.09.30

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

19.09.30

الفنان الشاب محمد الخامس الزغدي في ذمة الله