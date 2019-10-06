كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب

الأحد 6 أكتوبر :
نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1
أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (جارية حاليا)
شبيبة القبائل - وفاق سطيف (جارية حاليا)
نادي بارادو - شباب بلوزداد (45ر18 سا)
السبت 5 أكتوبر :
نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0
مولودية وهران - اتحاد الجزائر 4 - 0
جمعية الشلف - اتحاد بلعباس 0 - 1
اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 2 - 1
لترتيب نقاط لعب
مولودية الجزائر 11 5
شباب بلوزداد 10 4
مولودية وهران 10 6
أهلي برج بوعريريج 9 5
اتحاد بسكرة , 9 6
شباب قسنطينة 8 7
نجم مقرة 8 7
جمعية عين مليلة 8 7
اتحاد الجزائر 7 4
شبيبة القبائل 7 4
وفاق سطيف 7 6
اتحاد بلعباس 7 6
نصر حسين داي 7 7
شبيبة الساورة 4 3
نادي بارادو 3 4
جمعية الشلف 1 5