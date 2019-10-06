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كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 18:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر- النتائج الجزئية والترتيب المؤقت لمباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت أمس السبت وتختتم سهرة اليوم الأحد.

 الأحد 6 أكتوبر :

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة                      1 - 1

أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة                (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - وفاق سطيف                         (جارية حاليا)

نادي بارادو - شباب بلوزداد                            (45ر18 سا)  

 السبت 5 أكتوبر :

نجم مقرة - مولودية الجزائر                                  0 - 0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر                               4 - 0      

جمعية الشلف - اتحاد بلعباس                             0 - 1                 

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة                            2 - 1                 

 لترتيب                        نقاط         لعب   

 مولودية الجزائر            11                5

شباب بلوزداد              10                4

 مولودية وهران            10                6

 أهلي برج بوعريريج       9                 5

اتحاد بسكرة            ,  9                  6

 شباب قسنطينة          8                 7

 نجم مقرة                   8                 7

جمعية عين مليلة          8                7

 اتحاد الجزائر                 7                4

 شبيبة القبائل             7                  4

 وفاق سطيف              7                  6

 اتحاد بلعباس              7                  6

 نصر حسين داي         7                  7

 

 شبيبة الساورة            4           3

 نادي بارادو               3            4

 جمعية الشلف           1            5

 

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كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 18:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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