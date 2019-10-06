تنس / الدورة الدولية للأواسط "بعطيش صايفي" : "أنا جد راض عن نتائج لاعبينا"

الجزائر - أعرب المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بوشابو،يوم الأحد عن رضاه بالألقاب الثلاثة التي حققتها العناصر الوطنية خلال منافسات الدورة الدولية (أواسط) "بعطيش صايفي"، التي اختتمت أمس السبت بنادي التنس لسيدي فرج (الجزائر العاصمة).

وصرح بوشابو لـ "واج" قائلا : "بداية، أود تهنئة اللاعبين الفائزين والذين تألقوا طوال أسبوع المنافسة، فالفوز بثلاثة ألقاب من أصل أربعة كاملة يعد نسبة هامة للهيئة الفيدرالية (75 بالمائة). أنا راض عن النتائج المحرزة والمستوى الفني للاعبينا في تصاعد مستمر".

وسيطرت الجزائرية إيناس بكرار على المسابقة في الفردي والزوجي (إناث)، كما تألق مواطنها أيمن علي موسى في الزوجي (ذكور).

و في الفردي ذكور، توج البولندي بوريس زغولا على حساب مواطنه ماسيج كوس بمجموعتين نظيفتين في مواجهة دامت أكثر من ساعتين.

"بكرار تتطور بشكل مستمر خلال الدورات الدولية لدى فئتها وهو ما أثبتته في عدة مناسبات. نحن نفكر في تسجيلها في الدورات من الدرجة الثانية والثالثة حتى ترفع من مستواها أكثر. عند الذكور، قدم علي موسى ما لديه في الفردي قبل أن ينتزع اللقب في الزوجي. إنه لاعب مكون في الجزائر وهو ما يدل على أن التكوين عندنا بدأ يحمل ثماره"، وهو ما أضافه التقني.

وبخصوص التنظيم، أضاف المسؤول الأول عن المديرية الفنية : "أشكر نادي التنس لسيدي فرج على توفيره جميع الإمكانيات اللازمة لضمان السير الحسن للمنافسة.

المباريات مرّت في ظروف حسنة وهو ما يشجعنا لمواصلة العمل"، اختتم المسؤول الأول عن المديرية الفنية حديثه.

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وعرفت المنافسة مشاركة أكثر من 60 لاعبا و لاعبة من 13 دولة، و يتعلق الأمر ببولندا، تونس، إيطاليا، البرتغال ،الهند، إسبانيا، أستراليا، فرنسا، المغرب، رومانيا، روسيا، مصر و الجزائر البلد المنظم.

وشاركت الجزائر في هذه الدورة بعشرة لاعبين بين التصفيات والجدول النهائي.

كما عيّن الحكم الدولي الجزائري، عبد الرحمان شريفة -صاحب الشارة البيضاء- حكما رئيسيا للجداول الرئيسية.

تجدر الاشارة ان هذه الدورة نظمت احياء لذكرى وفاة بعطيش صايفي، احد اللاعبين الجزائريين القدامى و المدرب السابق للمنتخب الوطني الذي وافته المنية يوم 27 سبتمبر من سنة 2014.