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ألعاب القوى/بطولة العالم-2019: ميدالية فضية لتوفيق مخلوفي في 1500 متر

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 17:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
ألعاب القوى/بطولة العالم-2019: ميدالية فضية لتوفيق مخلوفي في 1500 متر

الدوحة - حقق العداء الجزائري توفيق مخلوفي الميدالية الفضية في نهائي سباق 1500 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى 2019، بوقت قدره (3د 31ثا 38ج) اليوم الأحد بالدوحة القطرية.

وتوج الكيني تيموتي شيرييوت بالميدالية الذهبية (3د 29ثا 26ج) مسجلا أحسن توقيت لهذا الموسم، بينما حقق البولوني مارسين ليفاندوفسكي (3د 31ثا 46ج) الميدالية البرونزية.

وشهد النهائي نسقا عاليا منذ الانطلاقة قاده الثنائي الكيني تيموتي شيرييوت - رونالد كويموا، ولكن الجزائري -الذي اكتفى بالمرتبة الرابعة في بكين عام 2015- عرف كيف يسير السباق بذكاء وفق قدراته البدنية وجاهزيته، حيث أظهر هدوء كبيرا طوال السباق إثر عودته إلى المضامير بعد حوالي ثلاث سنوات من الغياب بسبب الاصابة.

البطاقة الفنية للعداء الجزائري توفيق مخلوفي المتوج بالميدالية الفضية في نهائي سباق 1500 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى  2019، اليوم الأحد بالدوحة (قطر):

 اللقب: مخلوفي

الاسم: توفيق

تاريخ الميلاد: 29 أبريل 1988 (31 عاما)

مكان الازدياد: سوق أهراس

الطول: 1.70 متر

الوزن: 67 كلغ

السجل:

 - الألعاب الأولمبية (ثلاث ميداليات): الذهب في ال1500 متر عام 2012 بلندن،

الفضة في ال1500 متر عام 2016 بريو، الفضة في ال800 متر عام 2016 بريو.

- البطولة العالمية (ميدالية واحدة): الفضة في ال1500 متر عام 2019 بالدوحة.

- البطولة الافريقية (ميداليتان): الذهب في ال800 متر عام 2012 ببورتو نوفو،

البرونز في ال800 متر عام 2014 بمراكش.

- الألعاب الافريقية (ثلاث ميداليات): الذهب في ال800 متر عام 2011 بمابوتو،

الفضة في ال800 متر عام 2015 ببرازافيل، البرونز في ال1500 متر عام 2011

بمابوتو.

- العداء الجزائري الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية.

 

           

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 18:50
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ألعاب القوى/بطولة العالم-2019: ميدالية فضية لتوفيق مخلوفي في 1500 متر
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 17:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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