كأس العرب (ثمن النهائي - ذهاب): القوة الجوية العراقي - مولودية الجزائر يوم 31 أكتوبر بكربلاء

الرياض - تجرى مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس العرب للأندية بين القوة الجوية العراقي و مولودية الجزائر، في 31 أكتوبر بمدينة كربلاء (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر)، حسب البرنامج الذي نشره اليوم الأحد الاتحاد العربي لكرة القدم على موقعه الرسمي.

أما مباراة الاياب فتقام بتاريخ 6 نوفمبر المقبل بملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر العاصمة وذلك ابتداء من الساعة 00ر20.

وتلعب مقابلات الذهاب الخاصة بالدور ثمن النهائي من النسخة ال29 لكأس العرب للأندية، التي جرت قرعته أمس السبت، من 23 أكتوبر الجاري الى غاية 6 نوفمبر المقبل، أما لقاءات الإياب فتقام في الفترة الممتدة ما بين 4 و 26 نوفمبر.

ويحصل بطل المنافسة على مبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف.كما تنال الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي على نصف مليون دولار مقابل 200 ألف دولار لمن يبلغ الدور ربع النهائي و 50 ألف دولار للمتأهل الى ثمن النهائي، فيما سيحصل كل فريق مشارك في البطولة وخرج من الدور ال32 على مبلغ 20 ألف دولار.

البرنامج الكامل للمواجهات (بتوقيت الجزائر):

--الذهاب--

23 أكتوبر :

الوصل الإماراتي - الاتحاد السعودي (دبي/ 30ر16)

الاسماعيلي المصري - الجزيرة الاماراتي (الاسماعيلية/ 00ر18)

23 أكتوبر :

الشباب السعودي - شب

اب الاردن (الرياض /15ر17)

31 أكتوبر:

القوة الجوية - مولودية الجزائر (كربلاء /00ر16)

2 نوفمبر :

الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي (الدار البيضاء/ 00ر20)

3 نوفمبر:

الاتحاد الاسكندري المصري - المحرق البحريني (الإسكندرية/ 00ر20)

أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي (آسفي / 00ر19)

6 نوفمبر:

نواذيبو الموريتاني - الشرطة العراقي (نواكشوط/ 00ر18)

--الإياب--

4 نوفمبر:

الاتحاد السعودي - الوصل الاماراتي (جدة /00ر18)

6 نوفمبر:

مولودية الجزائر - القوة الجوية العراقي (5 جويلية/ 00ر20)

8 نوفمبر:

شباب الاردن - الشباب السعودي (عمان/00ر15)

23 نوفمبر:

الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي (الدار البيضاء/00ر20)

الترجي التونسي - أولمبيك آسفي المغربي (رادس-تونس/ 00ر18)

26 نوفمبر:

المحرق البحريني - الاتحاد الاسكندري المصري (المحرق/ 00ر16)

الجزيرة الإماراتي - الاسماعيلي المصري (أبو ظبي/ 00ر15)

الشرطة العراقي - نواذيبو الموريتاني (كربلاء/ 00ر17).