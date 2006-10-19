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البطولة الإفريقية للحمل بالقوة: الجزائر بطلة ب19 ميدالية منها 15 ذهبية

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
البطولة الإفريقية للحمل بالقوة: الجزائر بطلة ب19 ميدالية منها 15 ذهبية

الجزائر -  حصدت الجزائر اللقب القاري لتاسع مرة خلال البطولة الافريقية للحمل بالقوة التي جرت بمدينة بوتشفسروم بجنوب افريقيا (1-6 أكتوبر) برصيد 19 ميدالية (15 ذهبية، 3 فضيات و برونزية واحدة)، لتواصل تسيدها للقارة السمراء.

وشاركت الجزائر في البطولة ب19 رياضيا من بينهم خمس سيدات نجحن في جمع ثلاث ذهبيات (كوري صفية 62 كغ، طاطار زهرة 72 كغ و حسين عمارية 82 كغ)، حسب بيان للاتحادية الجزائرية للحمل بالقوة و كمال الأجسام و الفتنس.

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وعرفت البطولة الافريقية تحطيم البطل الياس بوغالم للرقم القياسي العالمي في الحمل بالقوة في وزن أكثر من 120 كغ، بعد ان نجح في رفع 291 كغ، وتحطيم الرياضيين الجزائريين لستة أرقام افريقية، يضيف نفس المصدر.

وسجلت المنافسة مشاركة رياضيين من 11 دولة، و يتعلق الأمر بجنوب افريقيا، الجزائر، غانا، الكاميرون، مصر، ليبيا، ناميبيا، زيمبابوي، الصومال، كوت ديفوار و إيران، ضيف شرف البطولة.

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:16
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البطولة الإفريقية للحمل بالقوة: الجزائر بطلة ب19 ميدالية منها 15 ذهبية
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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