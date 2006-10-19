المنتخب الجزائري (ودية): استدعاء 23 لاعبا لمباراتي جمهورية الكونغو وكولومبيا

الجزائر- وجه الطاقم الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بقيادة جمال بلماضي, الدعوة الى 23 لاعبا استعدادا للمباراتين الوديتين أمام كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر بالبليدة (45ر20) وكولومبيا في 15 من نفس الشهر بمدينة ليل الفرنسية (00ر21), حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي يوم الأحد.

وشهدت هذه القائمة عودة المدافعين أيوب عبد اللاوي (نادي سيون/سويسرا) و إلياس حساني (أردا كارجاني/بلغاريا), في حين عرفت غياب كل من آدم وناس نيس/فرنسا) و أندي ديلور (مونبولييه/فرنسا) بسبب الاصابة, في الوقت الذي تم الاستغناء عن مدافع شباب قسنطينة حسين بن عيادة. كما تم تجديد الثقة في مدافع الترجي التونسي, إلياس شتي.

وسبق للنخبة الوطنية وأن خاضت مقابلة ودية شهر سبتمبر الفارط أمام البنين (فوز 1-0).

ويستعد "الخضر", من خلال هذه الوديات, إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2021 بالكاميرون والتي ستنطلق شهر نوفمبر المقبل.

قائمة 23 لاعبا:

- حراسة المرمى: دوخة عز الدين- رايس وهاب مبولحي - ألكسندر أوكيدجة.

- الدفاع : جمال الدين بن العمري - عيسى ماندي - أيوب عبد اللاوي- رامي بن

سبعيني- مهدي تاهرات - إلياس شتي - إلياس حساني- يوسف عطال.

- الوسط : عدلان قديورة- هشام بوداوي- اسماعي

ل بن ناصر- مهدي عبيد- زين الدين

فرحات- سفيان فغولي- يوسف بلايلي- ياسين براهيمي.

- الهجوم: بغداد بونجاح - اسلام سليماني- رياض محرز- سعيد بن رحمة.