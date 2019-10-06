كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب

-- السبت 5 أكتوبر :
نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0
مولودية وهران - اتحاد الجزائر 4 - 0
جمعية الشلف - اتحاد بلعباس 0 - 1
اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 2 - 1
-- الأحد 6 أكتوبر :
الدار البيضاء/الجزائر (00ر16): نصر حسين داي - جمعية عين مليلة
برج بوعريريج (00ر17) : أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة
عمر حمادي/الجزائر (00ر17): شبيبة القبائل - وفاق سطيف -دون جمهور-
5 جويلية/الجزائر (45ر18): نادي بارادو - شباب بلوزداد
الترتيب نقاط لعب
- مولودية الجزائر 11 5
- شباب بلوزداد 10 4
--. مولودية وهران 10 6
- أهلي برج بوعريريج 9 5
--. اتحاد بسكرة 9 6
- شباب قسنطينة 8 7
--. نجم مقرة 8 7
- اتحاد الجزائر 7 4
--. شبيبة القبائل 7 4
--. جمعية عين مليلة 7 6
--. وفاق سطيف 7 6
--. اتحاد بلعباس 7 6
- نصر حسين داي 6 6
- شبيبة الساورة 4 3
- نادي بارادو 3 4
- جمعية الشلف 1 5.