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كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب افتتاح مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, يوم السبت والمقرر أن تختتم غدا الأحد.

-- السبت 5 أكتوبر :

 

نجم مقرة - مولودية الجزائر         0 - 0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر      4 - 0

جمعية الشلف - اتحاد بلعباس          0 - 1

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة         2 - 1

 

-- الأحد 6 أكتوبر :

الدار البيضاء/الجزائر (00ر16):  نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

برج بوعريريج (00ر17) : أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة

عمر حمادي/الجزائر (00ر17): شبيبة القبائل - وفاق سطيف -دون جمهور-

5 جويلية/الجزائر (45ر18): نادي بارادو - شباب بلوزداد

 

الترتيب                   نقاط         لعب

  1. مولودية الجزائر 11 5
  2. شباب بلوزداد 10 4

--. مولودية وهران            10           6

  1. أهلي برج بوعريريج 9 5

--. اتحاد بسكرة              9            6

  1. شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة                   8            7

  1. اتحاد الجزائر 7 4

--. شبيبة القبائل                7           4

--. جمعية عين مليلة          7            6

--. وفاق سطيف               7           6

--. اتحاد بلعباس              7            6

  1. نصر حسين داي 6 6
  2. شبيبة الساورة 4 3
  3. نادي بارادو 3 4
  4. جمعية الشلف 1 5.
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كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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