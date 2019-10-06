كرة القدم/الرابطة الثانية المحترفة /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتب

ارتفاع حصيلة المظاهرات في العراق إلى 100 قتيل و4000 جريح -

توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بمياه سد بني سليمان -

أمراض القلب الخلقية: التكفل بأكثر من 200.000 طفل منذ سنة 2000 -

وزير التربية يحث الأساتذة على المثابرة في العمل للرقي بالمنظومة التربوية -

إنتاج القمح اللين: نحو إعداد ورقة طريق ورفعها إلى الحكومة -

توافد كبير للجمهور في اختتام مهرجان الجزائر الدولي ال12 للشريط المرسوم -

سيدي بلعباس: إطلاق حملة تنظيف وتحسيس حول الفرز الانتقائي للنفايات -

/ الرابطة المحترفة الأولى /الجولة السابعة/: نجم مقرة و مولودية الجزائر يتعادلان (0-0) -

انطلاق البرنامج التربوي والثقافي بين الثانويات لأول مرة على مستوى الاذاعة والتلفزيون -

برنامج واعد لتوسيع نشاط زرع الخلايا الجدعية بالجزائر خلال سنة 2020 -

طاقة: أوبك و منتدى الدول المصدرة للغاز يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون -

الدورة الدولية للأواسط بعطيش صايفي (أواسط): تتويج الجزائرية إيناس بكرار -

رابحي يدعو الشباب الى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة -

الجزائر ومالي تلتزمان بتعجيل تطبيق اتفاق الجزائر -

مطار وهران الدولي: إحباط محاولة تهريب 2 مليون دج ومبلغ من العملة الصعبة -

اتفاق الجزائر حول السلم في مالي يعتبر الاطار الأمثل لحل الأزمة في هذا البلد -

الصحفيين لا يهانون لأن عملهم نبيل وإنساني -

نفط : سعر سلة خامات أوبك يقترب من 58 دولار للبرميل -

وهران: الدعوة إلى وضع آليات جديدة لتمويل وتوزيع المنتوج السينمائي -