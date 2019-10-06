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كرة القدم/الرابطة الثانية المحترفة /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتب

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- النتائج الكاملة والترتيب لمباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم التي جرت يوم السبت :

     

أولمبي أرزيو - مولودية بجاية    2 - 1

سريع غليزان - دفاع تاجنانت     2 - 1

أمل الاربعاء - أولمبي المدية     0 - 2

أمل بوسعادة - اتحاد الحراش     2 - 1

جمعية وهران - شبيبة سكيكدة    3 - 1

شبيبة بجاية - اتحاد عنابة         2 - 0

مولودية العلمة - جمعية الخروب 2 - 0

وداد تلمسان - مولودية سعيدة     1  - 0

 

الترتيب                     نقاط           لعب

  1. وداد تلمسان 16 7
  2. أولمبي المدية 15 7 
  3. سريع غليزان 13 7
  4. دفاع تاجنانت 12 7

--. جمعية الخروب         12            7

--. أولمبي أرزيو           12            7

  1. شبيبة سكيكدة 11 7

--. جمعية وهران         11              7

  1. أمل الاربعاء 9 7

--. مولودية سعيدة        9                7

--. مولودية بجاية         9              7  

  1. مولودية العلمة 8 7
  2. أمل بوسعادة 6 7
  3. شبيبة بجاية 5 6
  4. اتحاد عنابة 4 7  

 

  1. اتحاد الحراش 1 6.

 

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كرة القدم/الرابطة الثانية المحترفة /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتب
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 09:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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