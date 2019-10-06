كرة القدم/الرابطة الثانية المحترفة /الجولة السابعة/: النتائج الكاملة والترتب

أولمبي أرزيو - مولودية بجاية 2 - 1
سريع غليزان - دفاع تاجنانت 2 - 1
أمل الاربعاء - أولمبي المدية 0 - 2
أمل بوسعادة - اتحاد الحراش 2 - 1
جمعية وهران - شبيبة سكيكدة 3 - 1
شبيبة بجاية - اتحاد عنابة 2 - 0
مولودية العلمة - جمعية الخروب 2 - 0
وداد تلمسان - مولودية سعيدة 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
- وداد تلمسان 16 7
- أولمبي المدية 15 7
- سريع غليزان 13 7
- دفاع تاجنانت 12 7
--. جمعية الخروب 12 7
--. أولمبي أرزيو 12 7
- شبيبة سكيكدة 11 7
--. جمعية وهران 11 7
- أمل الاربعاء 9 7
--. مولودية سعيدة 9 7
--. مولودية بجاية 9 7
- مولودية العلمة 8 7
- أمل بوسعادة 6 7
- شبيبة بجاية 5 6
- اتحاد عنابة 4 7
- اتحاد الحراش 1 6.