بطولة الرابطة الاولى: ش. القبائل - و. سطيف و م. وهران - إ. الجزائر في الواجهة

الجزائر - يحمل برنامج الجولة السابعة من بطولة الرابطة الاولى، المقررة يومي السبت و الأحد، عدة حوارات كروية شيقة وواعدة، أبرزها تلك التي تكتسي طابعا كلاسيكيا، بين شبيبة القبائل و وفاق سطيف وكذا مولودية وهران مع اتحاد الجزائر، او تلك التي تحمل طابع "الداربي" بين نادي بارادو و شباب بلوزداد من جهة و جمعية الشلف مع اتحاد بلعباس من جهة أخرى.

وتعد المقابلة التي ستقام امام مدرجات فارغة بملعب "عمر حمادي" بالعاصمة، بين الشبيبة و الوفاق، بكثير من الاثارة باعتبار انها ستجمع بين فريقين عريقين عرفت نتائجهما في بداية هذا الموسم تذبذبا واضحا، خاصة بالنسبة للنسر السطايفي الذي يسعى جاهدا الى العودة بقوة بعد تضييعه لنقاط كثيرة في الجولات الاولى من البطولة.

وكانت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة قد سلطت عقوبة اربع مقابلات دون جمهور، اثنان خارج القواعد، على شبيبة القبائل بسبب احداث العنف و الشغب التي ارتكبها بعض مناصريه في نهاية المواجهة التي فاز بها الفريق الضيف شباب بلوزداد (0-3).

ويبدو ان ابناء المدرب هوبير فيلود قد تجاوزوا هذه السقطة في البطولة بعد عودتهم من السفرية التي قادتهم الى غينيا، بتأشيرة التأهل الى دور المجموعات من رابطة الابطال الافريقية، على حساب حورويا كوناكري بضربات الترجيح (5-3).وعليه سيحرص "الكناري" على تحقيق الفوز من اجل تحسين مركزه في البطولة، فيما سيسعى الضيف السطايفي الى تأكيد استفاقته بعد فوزه في الجولة الماضية على اتحاد بسكرة (2-0).

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و بملعب "احمد زبانة" بوهران، يستقبل فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد الجزائر في مقابلة تبدو متكافئة الحظوظ بين الزوار المدعومين معنويا بالتأهل الى مرحلة المجموعات من رابطة الابطال الافريقية و اصحاب الارض الراغبين في التدارك بعد الخسارة في الجولتين الاخيرتين من البطولة.

وباستقبالها لاتحاد الجزائر، ستجدد مولودية وهران العهد بالمنافسة الرسمية بعد الراحة الاجبارية التي وجد فيها الفريق نفسه و التي حرص خلالها الطاقم الفني على ملء الفراغ بلعب ثلاث مواجهات ودية.

وبملعب "5 جويلية" بالجزائر، سيستقبل نادي بارادو ضيفه شباب بلوزداد في داربي عاصمي خالص يحرص فيه الفريقين على تحقيق الزاد كاملا. فبعد بدايتهم المتعثرة من خلال حصولهم على ثلاث نقاط فقط من بين ال12 الممكنة، يبحث ابناء الاكاديمية على تسجيل نتيجة ايجابية تعيدهم الى السكة الصحيحة في البطولة، مستثمرين في ذلك في الديناميكية الايجابية للاعبين بعد تأهلهم الى الدور السادس عشر "مكرر" من كأس الكونفدرالية على حساب النادي الصفاقسي التونسي.

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بالمقابل، سيخوض شباب بلوزداد هذه المقابلة و هو متأثر بالإقصاء المرّ في الدور السادس عشر من كأس الكونفدرالية الافريقية على يد نادي بيراميدس المصري. وعليه، سيسعى الشباب جاهدا لتحقيق فوز يسترجع به ثقة مناصريه، و أهم من هذا يدعم به مركزه في الصدارة التي يتقاسمها حاليا مع مولودية الجزائر. هذه الأخيرة ستسعى الى الاحتفاظ بموقعها عند مواجهتها خارج قواعدها بملعب "8 ماي" بسطيف للصاعد الجديد نجم مقرة، الذي يحرص على الفوز و اثراء رصيده الذي توقف عند سبع نقاط محققة في ست مقابلات.

وتكتسي بقية مقابلات هذه الجولة السابعة أهمية هي الاخرى، مثل ما هو الامر بالنسبة لمواجهة داربي الغرب بين اولمبي الشلف و اتحاد بلعباس او تلك التي ستجمع بين اتحاد بسكرة و شباب قسنطينة.

من جهتها، ستكون المواجهة التي ستجمع بين نصر حسين داي و جمعية عين مليلة بملعب الدار البيضاء (الجزائر)، جديرة بالمتابعة و الاهتمام، خاصة و أن كلا الفريقين يتواجدان حاليا في منحنى تصاعدي في منافسة البطولة.

وبرمجت مقابلة واحدة من هذه الجولة يوم الاحد، ستجمع بملعب برج بوعريريج بين الأهلي المحلي و ضيفه شبيبة الساورة و التي تصب معطياتها في مصلحة اصحاب الارض (المركز الثالث)، خاصة و ان أبناء الجنوب (المركز ال13) لا زالوا متأثرين بالإقصاء المرّ من الدور السادس عشر من كأس العرب على يد الشباب السعودي.