مقابلة ودية (الجزائر- الكونغو): الحكم الدولي أحمدو آلو موسى من النيجر يدير اللقاء 

الجزائر- سيدير الحكم الدولي، أحمدو آلو موسى، من النيجر، المقابلة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بنظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية، يوم 10 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر)على الساعة (45ر20 سا)، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وسيدير احمدو آلو موسى المواجهة بمساعدة مواطنيه، ياحايا غادو محمدو و عبدو غاربا سوفيا .

وتدخل هذه المقابلة الودية في اطار استعدادات المنتخبين للمواعيد التنافسية المقبلة، منها الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات كاس أمم افريقيا2021 ، المقررتين في شهر نوفمبر 2019 .

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وسيلعب المنتخب الوطني، حامل اللقب الافريقي، مقابلة ودية ثانية يوم 15 اكتوبر الجاري (00ر21سا) بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية .

ومن المتوقع ان يعلن الناخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهاتين المواجهتين في وقت لاحق.