مقابلة ودية (الجزائر- الكونغو): الحكم الدولي أحمدو آلو موسى من النيجر يدير اللقاء 

وسيدير احمدو آلو موسى المواجهة بمساعدة مواطنيه، ياحايا غادو محمدو و عبدو غاربا سوفيا .
وتدخل هذه المقابلة الودية في اطار استعدادات المنتخبين للمواعيد التنافسية المقبلة، منها الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات كاس أمم افريقيا2021 ، المقررتين في شهر نوفمبر 2019 .
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وسيلعب المنتخب الوطني، حامل اللقب الافريقي، مقابلة ودية ثانية يوم 15 اكتوبر الجاري (00ر21سا) بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية .
ومن المتوقع ان يعلن الناخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهاتين المواجهتين في وقت لاحق.