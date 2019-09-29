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الرابطة المحترفة الثانية (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 11:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت للجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت وقائعها يوم السبت.

 

اولمبي المدية - وداد تلمسان       0-2

شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة      2-0

مولودية سعيدة - جمعية وهران   1-0

اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو       0-1

مولودية بجاية - مولودية العلمة   1-0

جمعية الخروب - سريع غليزان (جارية حاليا)

دفاع تاجنانت - أمل الاربعاء    (جارية حاليا)

 

         للبرمجة:

اتحاد الحراش - شبيبة بجاية

 

الترتيب                     نقاط           لعب

  1. وداد تلمسان 13 6
  2. أولمبي المدية 12 6
  3. شبيبة سكيكدة 11 6
  4. سريع غليزان 10 5
  5. أمل الاربعاء 9 5

--. دفاع تاجنانت           9              5

--. جمعية الخروب         9              5

--. مولودية سعيدة          9              6

--. أولمبي أرزيو           9              6

--. مولودية بجاية         9              6  

  1. جمعية وهران 8 6
  2. مولودية العلمة 5              6
  3. اتحاد عنابة 4 6  
  4. أمل بوسعادة 3 6
  5. شبيبة بجاية 2

         5

  1. اتحاد الحراش 1 5.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الثانية (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 11:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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