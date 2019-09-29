الرابطة المحترفة الثانية (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

اولمبي المدية - وداد تلمسان 0-2
شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة 2-0
مولودية سعيدة - جمعية وهران 1-0
اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو 0-1
مولودية بجاية - مولودية العلمة 1-0
جمعية الخروب - سريع غليزان (جارية حاليا)
دفاع تاجنانت - أمل الاربعاء (جارية حاليا)
للبرمجة:
اتحاد الحراش - شبيبة بجاية
الترتيب نقاط لعب
- وداد تلمسان 13 6
- أولمبي المدية 12 6
- شبيبة سكيكدة 11 6
- سريع غليزان 10 5
- أمل الاربعاء 9 5
--. دفاع تاجنانت 9 5
--. جمعية الخروب 9 5
--. مولودية سعيدة 9 6
--. أولمبي أرزيو 9 6
--. مولودية بجاية 9 6
- جمعية وهران 8 6
- مولودية العلمة 5 6
- اتحاد عنابة 4 6
- أمل بوسعادة 3 6
- شبيبة بجاية 2
5
- اتحاد الحراش 1 5.