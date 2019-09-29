الرابطة المحترفة الثانية (الجولة السادسة): النتائج الجزئية والترتيب

الرابطة الأولى/ الجولة السادسة: النتائج الجزئية والترتيب -

تمنراست: هياكل صحية في الأفق لترقية الخدمات الصحية بالمنطقة -

لجنة متابعة عالية المستوى لمدى تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتموين مركب الحجار بخامات الحديد -

سعيدة تعيش على وقع المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة -

انتخابات الرئاسية المقبلة: المخرج القريب الأقل كلفة و المضمون النتائج -

مركب سيدار الحجار: تموين بالحديد الخام بمتوسط 5 آلاف طن يوميا خلال الأسبوعين الأخيرين -

ألياف بصرية: انطلاق التجارب باستخدام تقنية 4.5 جي بوهران -

الشيخ العلامة آيت علجت يختتم شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس -

صناعة عمومية: ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال الثلاثي الثاني 2019 -

البيض: تنظيم المهرجان الجهوي لسباق المهاري ببريزينة -

تسليم ملاعب 20 أوت والمحمدية والرويبة والدار البيضاء قبل العاشر من أكتوبر -

الجزائر ملتزمة بالعمل في ظل عالم يسوده السلم خاصة في منطقتها -

عز الدين ميهوبي يكلف إطارات التجمع الوطني الديمقراطي لسحب استمارات الترشح -

الدعوة لتشجيع البدائل المجتمعية للحد من الانعكاسات السلبية للبيئة الرقمية على الأطفال -

كرة اليد / البطولة العربية للأندية / سيدات: المجمع البترولي يسحق النبك السوري (33-14) -

المصادقة على الصيغة الجديدة للصعود او النزول في جدول أعمال المكتب الفدرالي -

الرئيس القادم لن يكون نابعا إلا من إرادة الشعب عن طريق الإنتخابات -

الجزائر- روسيا: إبرام عقود تجارية لتصدير أزيد من 4.000 طن من التمور -

مقاومة المرأة قديما في شمال إفريقيا : فرصة لإماطة اللثام على مختلف المحطات التاريخية -