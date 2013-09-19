"الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية (2020-2021)": جمعية عامة استثنائية يوم 17 سبتمبر

وأوضحت الهيئة الفدرالية ان الاعلان عن الصيغة الجديدة لنظام المنافسة يتم مع بداية كل موسم رياضي و ليس قبله اي مباشرة بعد التعرف على عدد الاندية المشاركة في البطولة كما تنص عليه المواد المتعلقة بإجراءات الصعود و النزول.
وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي قد أكد الأسبوع الفارط بأن الهدف من اعتماد الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية هو " إنقاذ الاحتراف" في الجزائر بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه عام 2010.
وأضاف زطشي ان الصيغة الجديدة لنظام المنافسة" تتمثل في إنشاء رابطة محترفة واحدة تضم 18 ناديا، و رابطة ثانية للهواة بفودين في موسم 2020-2021، لكن إجراءات الصعود و النزول ست حدد فيما بعد. ومن الممكن أن يتم الغاء قسم ما بين الرابطات، كما سيتم إنشاء بطولة نخبوية للأصناف الشبانية".