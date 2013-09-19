"الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية (2020-2021)": جمعية عامة استثنائية يوم 17 سبتمبر

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة على موقعها الرسمي عن تنظيم جمعية عامة استثنائية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري بالمركز التقني بسيدي موسى للمصادقة على الصيغة الجديدة لهرة كرة القدم الجزائرية (2020-2021).

وأوضحت الهيئة الفدرالية ان الاعلان عن الصيغة الجديدة لنظام المنافسة يتم مع بداية كل موسم رياضي و ليس قبله اي مباشرة بعد التعرف على عدد الاندية المشاركة في البطولة كما تنص عليه المواد المتعلقة بإجراءات الصعود و النزول.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي قد أكد الأسبوع الفارط بأن الهدف من اعتماد الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية هو " إنقاذ الاحتراف" في الجزائر بعد مرور 10 سنوات من تطبيقه عام 2010.

وأضاف زطشي ان الصيغة الجديدة لنظام المنافسة" تتمثل في إنشاء رابطة محترفة واحدة تضم 18 ناديا، و رابطة ثانية للهواة بفودين في موسم 2020-2021، لكن إجراءات الصعود و النزول ست حدد فيما بعد. ومن الممكن أن يتم الغاء قسم ما بين الرابطات، كما سيتم إنشاء بطولة نخبوية للأصناف الشبانية".