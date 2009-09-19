الفروسية: المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 11 إلى 14 سبتمبر بعين عبيد بقسنطينة

وهران - تنظم المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري بمركز الفروسية ببلدية عين عبيد بقسنطينة حسب ما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للفروسية.

وقد برمجت 16 منافسة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف نادي الفروسية حراس نجمة الشرق لمدينة قسنطينة وستشهد مشاركة لأكثر من 120 فارسا وأزيد من 150 حصان ينتمون إلى 20 ناديا في فئات الأشبال والأواسط والأكابر من الدرجتين الأولى والثانية.

ويتضمن اليوم الأول مسابقات مخصصة للخيول الصغيرة تتراوح أعمروها ما بين 4 و 6 سنوات على ثلاثة مراحل على ارتفاع ما بين 80 سنتيمتر إلى متر يليها في اليوم الموالي أجراء الأدوار التصفوية لجائزة نجمة ونجمتان لفئة الأكابر على حواجز علوها متر و15 سنتم ومتر و 25 سنتم.

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وفي اليوم الثالث ستقام الجائزة الكبرى للأشبال والأواسط على حواجز علوها متر و 5 سنتم للأشبال و متر و15 سنتم للفرسان الأواسط.

وستختتم التظاهرة بإقامة نهائي جوائز نجمة و نجمتان على حواجز يبلغ علوها ما بين متر و 20 سنتم و متر و 30سنتمر.