كرة القدم/الرابطة المحترفة الثانية : دار لقمان على حالها في المقدمة و المؤخرة 

الجزائر - جرت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم السبت, باحتفاظ الرائدين أمل الاربعاء و أولمبي المدية بريادة الترتيب, في الوقت الذي لازم فيه الأخيران اتحاد عنابة و اتحاد الحراش المركز الأخير برصيد خال من النقاط, فيما سجل سريع غليزان تألقه ليرتقي بمفرده للمركز الثالث.

وسجل اولمبي المدية و أمل الاربعاء فوزهما الثالث على التوالي بنفس النتيجة (1-0) على حساب مولودية بجاية و اتحاد عنابة مكشرين مبكرا عن أنيابهما, ليفصحا عن نواياهما في العودة للرابطة الأولى.

فالأولمبي اعتمد على الهداف الغماري الذي أمضى هدفه الثالث لهذا الموسم, ليلحق في الوقت نفسه بمولودية بجاية هزيمتها الثانية, والتي خيبت آمال أنصارها ببداية متواضعة خلافا لطموحاتها قبل انطلاق الموسم الكروي.

من جهته سجل امل الاربعاء الصاعد انطلاقة قوية بتسجيل ثالث فوز له و ملحقا منافسه اتحاد عنابة, انهزامه الثالث. و انتظر أنصار الأمل ربع الساعة الأخير ليفرحوا بتسجيل الهدف عن طريق سعيداني (د 76).

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وكان سريع غليزان المستفيد الثالث من هذه الجولة بتغلبه على اتحاد الحراش (3-1) في لقاء عرف غزارة الأهداف. بعد تقدم أشبال المدرب مزيان إيغيل ب (1-0) في نهاية الشوط الأول, عدل الحراشيون النتيجة في بداية الشوط الثاني, لكن رد فعل "السريع" كان سريعا بتسجيله هدفين بواسطة عواد (65) و المخضرم سيقار (34 سنة) الذي أمضى اليوم الهدف الثالث للقاء و هدفه الشخصي الثالث هذا الموسم, خلف بوغالية (أمل الاربعاء) أربعة أهداف.

هذه الهزيمة تزيد وضعية "الصفراء" تعقيدا, في ظل الأزمة التي تعاني منها على المستويين الإداري و المالي.

وانتهي اللقاء الرابع للدفعة الأولى, بتعادل سلبي, في اللقاء المحلي بين أولمبي أرزيو و مولودية سعيدة. هذا التعادل هو الثالث للأولمبي في ثلاث مباريات, بينما افتكت المولودية نقطة ثمينة في انتظار استفاقتها في الجولات القادمة.

وتجري بقية مقابلات هذه الجولة ابتداء من الساعة السابعة و التي قد تحدث بعض التغييرات في وسط و مؤخرة الترتيب.