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الجزائر-البنين: طرح 50.000 تذكرة للبيع ابتداء من يوم غد السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الجزائر-البنين: طرح 50.000 تذكرة للبيع ابتداء من يوم غد السبت

الجزائر - سيتم طرح 50.000 تذكرة  للبيع للمباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره البنيني المقررة يوم الاثنين المقبل بملعب 5 جويلية (سا 00ر21)، وذلك ابتداء من يوم غد السبت، على مستوى شبابيك نفس المرفق الرياضي، حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

واوضح نفس المصدر، أنه سيتم طرح 10.000 تذكرة بسعر 500 دينار للتذكرة خلال اليوم الأول، يوم السبت، بينما تطرح 40.000 تذكرة يومي الأحد و الاثنين، مشيرة بأن كل مناصر بإمكانه الحصول على خمس تذاكر.

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و استأنف المنتخب الجزائري نشاطه بعد شهر و نصف من تتويجه بكأس إفريقيا للأمم التي جرت في مصر.

ويتواجد الخضر في تربص منذ يوم الاثنين الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الاثنين المقبل بملعب 5 جويلية (سا 00ر21) ضد منتخب البنين.

وكان من المقرر أن يكون منتخب غانا أول منافس لنظيره الجزائري يوم أمس الخميس، قبل ان يعتذر عن الحضور في آخر لحظة وهو تغيير أخلط حسابات المدرب الوطني جمال بلماضي.".

آخر تعديل على الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 16:04
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الجزائر-البنين: طرح 50.000 تذكرة للبيع ابتداء من يوم غد السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 أيلول/سبتمبر 2019 15:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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