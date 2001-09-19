كرة القدم/الفريق الوطني (الجزائر-البنين): بلماضي يكشف عن قائمة 23 لاعبا، اول استدعاء لشتي

الجزائر - كشف ناخب الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي ، اليوم الأحد عن قائمة 23 لاعبا لحضور التربص المقرر من 2 إلى 10 سبتمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) والذي سيختتم بمباراة ودية يوم 9 سبتمبر أمام البنين بملعب مصطفى تشاكر (سا 00ر21)، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويوقع المدافع لياس شتي الذي انتقل خلال هذه الصائفة من شبيبة القبائل إلى الترجي التونسي أول حضور له مع الخضر، فيما يسجل المدافع الأيمن حسين بن عيادة و الجناح الأيمن زين الدين فرحات (نيم الفرنسي) والمهاجم بن رحمة (برانفورد/أنجلترا) عودتهم لصفوف المنتخب الجزائري.

ولم يوجه بلماضي الدعوة لأربعة أبطال ‘فريقيا و هم: زفان، بوداوي، فارس (مصاب) و وناس.

وتوضح الفاف، أن الفريق الجزائري قد يخوض مباراة ودية يوم الخميس 5 سبتمبر بملعب 5 جويلية، أمام منافس لم يُكشف عن اسمه.

هذا التربص هو الأول بالنسبة لزملاء رياض محرز بعد شهر ونصف من تتويجهم بكأس إفريقيا للأمم-2019 التي جرب في الصائفة الماضية بمصر.

قائمة اللاعبين ال 23 المعنيين بالتربص:

حراس المرمى: مبولحي (الاتفاق السعودي)، دوخة (الرائد السعودي)، أوكيجة (ماتز/فرنسا).

خط الدفاع : بن العمري (الشباب السعودي)، ماندي (بتيس/إسبانيا)، بن عيادة (شباب قسنطينة)، بن سبعيني -(موشنقلادباخ/ألمانيا)، طهرات (أبها السعودي)، عطال (نيس/فرنسا)، شتي (الترجي التونسي). حليش (موريرنس/البرتغال).

خط الوسط : فرحات (نيم/فرنسا)، قديورة (الغرافة/قطر)، بن ناصر (ميلان/إيطاليا) ، عبيد (نانت/فرنسا)، فغولي (غلطة سراي/تركيا)، براهيمي (الريان/قطر).

خط الهجوم : سليماني (موناكو/فرنسا)، ديلور (مونبيلي/فرنسا)، بونجاح (السد/قطر)، محرز (مانشستر سيتي/أنجلترا)، بلايلي (الأهلي السعودي)، بن رحمة (برانفورد/أنجلترا).