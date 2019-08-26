الألعاب الإفريقية-2019/ جدول الميداليات الجزائرية في دورة المغرب  

الرياضة ذهب فضة برونز المجموع
- ألعاب القوى 5 1 1 7
- التجذيف 5 1 3 9
- كرة الريشة 1 1 0 2
- ملاكمة 2 0 3 5
- كانوي 0 0 2 2
- دراجات 1 0 1 2
- شطرنج 0 1 3 4
- جمباز 5 7 5 17
- رفع الأثقال 0 6 9 15
10.جودو 2 3 6 11
11.كاراتي-دو 2 2 9 13
12.مصارعة 4 1 4 9
13.سباحة 5 7 8 20
14.فروسية 0 0 1 1
15.تنس الطاولة 1 0 2 3
16.رمي القوس 0 0 1 1
17.الرمي الرياضي 0 0 1 1
18.ترياتلون 0 1 1 2
19.الكرة الطائرة 0 1 0 1
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المجموع: 33 32 60 125 .