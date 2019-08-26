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الألعاب الإفريقية-2019/ جدول الميداليات الجزائرية في دورة المغرب  

  أدرج يـوم : السبت, 31 آب/أغسطس 2019 19:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الرباط - جدول الميداليات التي حصلت عليها الرياضة الجزائرية المشاركة في الألعاب الإفريقية-2019 التي جرت من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب:

 

         الرياضة         ذهب             فضة             برونز            المجموع

  1. ألعاب القوى 5 1 1                 7
  2. التجذيف 5 1                 3                 9
  3. كرة الريشة 1 1                 0                 2
  4. ملاكمة 2 0                 3                 5
  5. كانوي 0                 0                 2                 2
  6. دراجات 1                 0                 1                 2                
  7. شطرنج 0 1                 3                 4
  8. جمباز 5                 7                 5                 17
  9. رفع الأثقال 0 6                 9                 15

10.جودو                 2                 3                 6                 11

11.كاراتي-دو  2                 2                 9                 13

12.مصارعة            4                 1                 4                 9

13.سباحة                5                 7                 8                 20

14.فروسية              0                 0                 1                 1

15.تنس الطاولة         1                 0                 2                 3

16.رمي القوس         0                 0                 1                 1

17.الرمي الرياضي  0          0                 1                 1

18.ترياتلون             0                 1                 1                 2

19.الكرة الطائرة        0                 1                 0                 1

----------------------------------------------------------------------------

المجموع:                33               32               60               125 .

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الإفريقية-2019/ جدول الميداليات الجزائرية في دورة المغرب  
  أدرج يـوم : السبت, 31 آب/أغسطس 2019 19:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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