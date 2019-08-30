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كرة القدم/الرابطة الثانية /الجولة الثانية/:  غليزان في الصدارة مؤقتا في جولة التعادلات

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آب/أغسطس 2019 19:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة القدم/الرابطة الثانية /الجولة الثانية/:  غليزان في الصدارة مؤقتا في جولة التعادلات

الجزائر- انتهت الدفعة الأولى لمباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بالتعادل في المباريات الأربعة المبرمجة  اليوم الجمعة مما سمح لسريع غليزان باحتلال صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال هذه الجولة يومي السبت و الاثنين.

ويعتبر فريق جمعية وهران الخاسر الأكبر في هذه الجولة، حيث فرض عليه الجار والصاعد الجديد أولمبي أرزيو التعادل (2-2) بعد أن كان متقدما ب(2-0)  بفضل ثنائية برملة . لكن الأولمبي استعاد الأمل بعد تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول بواسطة مرابط قبل أن يخطف زميله مسعودان نقطة ثمينة قبل 10 دقائق عن نهاية المباراة.

أما سريع غليزان الذي كان منهزما في سكيكدة (1-0) منذ الشوط الأول، فقد عاد بقوة في الشوط الثاني و عدل النتيجة عن طريق كوريبة، وهو الهدف الذي أعاد البسمة للمدرب مزيان إيغيل الذي أسندت إليه مهمة إعادة السريع لقسم النخبة.  و سجل الفريق السكيكدي الذي كان محروما من جمهوره بفعل العقوبة المسلطة عليه ، أول نقطة له هذا الموسم.

و في المسيلة، سجل فريقا أمل بوسعادة شبيبة بجاية تعادلهما الثاني على التوالي (1-1) وبالتالي نقطتهما الثانية، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة، المولوديتين، سعيدة و العلمة، حيث كان الزوار سباقين في افتتاح باب التسجيل قبل ا ن يعود المحليون في الشوط الثاني و يسجلوا أول نقطة لهم هذا الموسم .

وستجري غدا السبت ثلاث مباريات أهمها لقاء النازلين من الرابطة الأولى ، مولودية بجاية-دفاع تاجنانت، بينما تأجلت قمة الجولة بين اتحاد الحراش و أمل الاربعاء  إلى يوم الاثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين.

 

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كرة القدم/الرابطة الثانية /الجولة الثانية/:  غليزان في الصدارة مؤقتا في جولة التعادلات
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آب/أغسطس 2019 19:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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