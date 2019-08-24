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الرابطة الثانية (الجولة الأولى): النتائج الجزئية والترتيب  

  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 10:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية و الترتيب بعد إجراء الدفعة الأولى لمباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يوم الجمعة :

 

أولمبي أرزيو - أمل بوسعادة                     1-1

سريع غليزان - مولودية سعيدة                     2-1

أمل الاربعاء - شبيبة سكيكدة                      2-0

أولمبي المدية - اتحاد الحراش                      2-0

مولودية العلمة - جمعية وهران          (سا 00ر20)

 

        السبت 24 أغسطس (00ر20):

شبيبة بجاية - وداد تلمسان (بدون حضور الجمهور)

دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة

جمعية الخروب - مولودية بجاية.

 

الترتيب                    نقاط  لعب

1 . أولمبي المدية               3      1

--.    أمل الاربعاء            3      1     

--.    سريع غليزان           3      1

  1. أولمبي أرزيو 1      1     

--.    أمل بوسعادة             1      1

6 . مولودية سعيدة             0      1

--. اتحاد الحراش               0      1

--.    شبيبة سكيكدة            0      1

9 . مولودية العلمة             --     --

--. جمعية وهرا ن             --     --

--. شبيبة بجاية          --     --

--. وداد تلمسان         --     --

--. دفاع تاجنانت                --     --

--. اتحاد عنابة           --     --

--. جمعية الخروب             --     --

--. مولودية بجاية.           --     --.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الثانية (الجولة الأولى): النتائج الجزئية والترتيب  
  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 10:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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