الرابطة الثانية (الجولة الأولى): النتائج الجزئية والترتيب  

أولمبي أرزيو - أمل بوسعادة 1-1
سريع غليزان - مولودية سعيدة 2-1
أمل الاربعاء - شبيبة سكيكدة 2-0
أولمبي المدية - اتحاد الحراش 2-0
مولودية العلمة - جمعية وهران (سا 00ر20)
السبت 24 أغسطس (00ر20):
شبيبة بجاية - وداد تلمسان (بدون حضور الجمهور)
دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة
جمعية الخروب - مولودية بجاية.
الترتيب نقاط لعب
1 . أولمبي المدية 3 1
--. أمل الاربعاء 3 1
--. سريع غليزان 3 1
- أولمبي أرزيو 1 1
--. أمل بوسعادة 1 1
6 . مولودية سعيدة 0 1
--. اتحاد الحراش 0 1
--. شبيبة سكيكدة 0 1
9 . مولودية العلمة -- --
--. جمعية وهرا ن -- --
--. شبيبة بجاية -- --
--. وداد تلمسان -- --
--. دفاع تاجنانت -- --
--. اتحاد عنابة -- --
--. جمعية الخروب -- --
--. مولودية بجاية. -- --.