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الألعاب الإفريقية-2019 / كرة اليد: فوز المنتخب الجزائري "ب'' أمام نادي قصور الساف /27-23/

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 آب/أغسطس 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

تونس - فاز المنتخب الجزائري رجال "ب" لكرة اليد, مساء أمس الخميس, أمام نادي قصور الساف (27-23) وديا, ضمن تربصه الإعدادي بمدينة نابل (تونس), تحسبا للألعاب الإفريقية المقررة بين 19 و 31 أغسطس 2019 بالمغرب.

ويعد هذا اللقاء الودي الثاني من نوعه لأشبال الناخب الوطني, جلال الدين هرّوس, بعد الاختبار الأول أمام النادي الإفريقي التونسي (خسارة 26-24) مساء يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلعب ''الخضر'' لقاء ثالث أمام النجم الساحلي,  يوم الجمعة.

وكان هذا لقاء مقررا يوم الثلاثاء الفارط ولكن بعد الوصول المتأخر للبعثة الجزائرية, قرر الطاقم الفني الوطني تأجيلها, في الوقت الذي أعلن فيه النادي التونسي عن إلغائها.

ومنذ توليه مهام المنتخب "ب", استدعى الطاقم الفني 25 لاعبا غالبيتهم دون 21 سنة, مع تدعيمهم ببعض العناصر التي تحوز على الخبرة من أجل تأطيرهم, على غرار حارس مرمى نادي المجمع الرياضي البترولي و المنتخب الأول, عبد الله بن منّي.

وتم وضع المنتخب الوطني "أ" تحت تصرف الناخب الوطني الجديد, الفرنسي آلان بورت, من أجل أول تربص تحضيري لتشكيلة "الخُضر", تحسبا للاستعدادات الخاصة بكأس أمم إفريقيا-2020 بتونس.

وبدوره يشارك المنتخب الوطني النسوي "أ" في دورة كرة اليد للألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب.

آخر تعديل على الجمعة, 16 آب/أغسطس 2019 13:44
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الألعاب الإفريقية-2019 / كرة اليد: فوز المنتخب الجزائري "ب'' أمام نادي قصور الساف /27-23/
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 آب/أغسطس 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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