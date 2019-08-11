المنافسات الإفريقية للأندية: العلامة الكاملة للأندية الجزائرية الأربعة

الجزائر - حقق ممثلو الجزائر في المنافستين الإفريقية للأندية لكرة القدم، بداية موفقة بفوزهم في مرحلة الذهاب للدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية.

وكان حامل اللقب، اتحاد الجزائر قد مهّد الطريق عشية يوم الجمعة بفوزه خارج قواعده أمام جمعية سونيداب (النيجر) بنتيجة (2-1) بفضل ثنائية اللاعب زكريا بن شاعة في منافسة رابطة الأبطال.

وكان اتحاد الجزائر منهزما في الشوط الأول بهدف سجل عن طريق رمية جزاء قبل أن يتدارك الأمور في الشوط الثاني و يقلب الطاولة في المرحلة الثانية من اللقاء، ليحقق فوزا ثمينا قبل لقاء الإياب المقرر بملعب 5 جويلية (الجزائر).

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أما شبيبة القبائل الممثل الجزائري الثاني في منافسة رابطة الأبطال فقد حققت الأهم بعد فوز بأقل الفوارق (1-0) على المريخ السوداني (1-0) بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، بهدف سجله المستقدم الجديد رضا بن سايح (د 43).

وستكون نائب بطل الجزائر مطالبا بالظهور بوجه آخر في لقاء الإياب المقرر بملعب أم درمان على أمل مواصلة مغامرته الإفريقية بعد غياب دام 9 سنوات.

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أبهر نادي بارادو كل الملاحظين في بدايته القارية التاريخية حيف فاز بسهولة على نادي كامسار الغيني (3-0).

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ولعب "الأكاديميون" أمام مدرجات خالية لملعب 5 جويلية، حيث قطعوا شوطا حاسما نحو التأهل للدور المقبل للمنافسة.

من جهته سجل شباب بلوزداد بداية ناجحة على حساب نادي القطن التشادي (2-0) حيث كان حامل كأس الجزائر قادرا على تسجيل نتيجة عريضة بالنظر للفرص العديدة التي أتيحت لزملاء المستقدم الجديد أحمد قاسمي (نصر حسين جداي سابقا).

ويطمح شباب بلوزداد في الذهاب بعبدا في هذه المنافسة، شريطة توخي الحذر في لقاء الإياب المقرر يوم الجمعة 23 أغسطس بملعب نجامينا.