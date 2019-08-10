دورة الاتحاد الدولي للتنس/سيدات: تأهل الجزائرية إيبو للمربع الذهبي

مدريد- تأهلت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو للدور نصف النهائي لدورة الاتحاد الدولي للسيدات بلاس بالماس (قران دي كاناريا) الجارية بإسبانيا, عقب فوزها على الألمانية سارة ريبيكا سيكوليتش بمجموعتين دون رد.

و انتزعت إيبو المجموعة الأولى بسهولة (6-2) قبل أن تؤكد في الثانية التي سارت في اتجاه واحد (6-1).

في الدور نصف النهائي المقرر عشية اليوم السبت, ستواجه إيبو التي تأهلت من التصفيات, السويسرية ليوني كونغ المرشحة الثامنة للتتويج.

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و يجمع لقاء الدور نصف النهائي الثاني بين المصرية ميار شريف (المرشحة 6) و الفرنسية أماندين هاس (المرشحة 2).

وتجري هذه الدورة الخاصة باللاعبات المحترفات والتي رصدت لها جوائز بقيمة 25.000 دولار أمريكي, على أراضي ترابية.