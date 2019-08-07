كرة القدم/الرابطتان الأولى والثانية: الأندية المدانة ممنوعة من الحصول على إجازات لاعبيها الجدد 

الجزائر - ستكون أندية الرابطتين الأولى والثانية، الممنوعة من القيام باستقدامات جديدة، امام حتمية تسوية وضعيتها المالية قبل تاريخ الثامن اغسطس (منتصف الليل)، من أجل الحصول على الاجازات الجديدة للعناصر التي انتدبتها في فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما افادت به سهرة أمس الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وذكرت الهيئة الفدرالية في بيانها انّ "الاندية المحترفة من الرابطتين الأولى والثانية (موبيليس) الممنوعة من الإستقدامات، ستكون مجبرة على تسوية وضعيتها المالية العالقة قبل تاريخ 8 اغسطس 2019 عند منتصف الليل، و أن تم تجاوز هذا الأجل المحدد ستمنع هذه الاندية المدانة من الحصول على إجازات لاعبيها الجدد الذين استقدمتهم تحسبا لموسم 2019-2020".

ويأتي تذكير الاتحادية هذا عشية اقتراب انتهاء الأجل المحدد للأندية من أجل تسوية وضعيتها المالية و المحدد بتاريخ الخميس 8 أغسطس في منتصف الليل.

يذكر ان رابطة كرة القدم المحترفة كانت قد خصمت الموسم الماضي ثلاث نقاط من رصيد شباب بلوزداد في بداية الموسم الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام جمعية عين مليلة بعدما تعذر عليه الاستفادة من خدمات عناصره الجديدة بسبب ديونه العالقة.

وفي الموسم الذي قبله، تم منع سريع غليزان من إجراء أي استقدام مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عدم تسويته للمستحقات المالية لأربعة من لاعبيه.