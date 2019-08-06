شبيبة الساورة: المدرب بوعكاز يرمي المنشفة قبل انطلاق الموسم الجديد

الجزائر - قدم المدرب السويسري- التونسي معز بوعكاز استقالته من العارضة الفنية لشبيبة السّاورة قبل أقل من عشرة أيام على انطلاق الموسم الكروي 2019-2020 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم ، حسب ما أعلن عنه النادي يوم الثلاثاء .

ويوضح نادي الجنوب الغربي في بيان له على "فايسبوك" قائلا : "قدم المدرب بوعكاز استقالته من العارضة الفنية للفريق ليلة الاثنين بعد تقربه من رئيس الوفد و اخطاره بعدم مواصلة عمله".

وجاءت استقالة المدرب السابق لمولودية وهران و اتحاد بلعباس و أندية أخرى بعد 48 ساعة على الإنذار الذي وجهه له الرجل القوي في النادي محمد زرواطي ، بسبب خوضه لمباراة ودية ضد رديف النادي الإفريقي التونسي في الوقت الذي كان يتوقع مواجهة تشكيلة النادي الافريقي الأساسية استعدادا للدور التمهيدي للكأس العربية للأندية .

وفي بيان له نشره يوم الأحد، اعتبر نادي بشار مواجهة الفريق الثاني للنادي الإفريقي "إهانة"، موجها أصابع الاتهام للمدرب بوعكاز الذي كان المسؤول الأول على تربص تونس الذي اختتم يوم أمس الاثنين.

ويعتبر بوعكاز أول مدرب يغادر منصبه قبل انطلاق المنافسة، وهو الذي عين مكان كريم زاوي الذي التحق بالصاعد الجديد نجم مقرة.

هذا و سيقود الفريق مؤقتا المدرب المساعد مصطفى جاليت و المحضر البدني عادل بن مسعود.