Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج ناصر لينا وطالبي شفيق بتيارت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 14:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج ناصر لينا وطالبي شفيق بتيارت

وهران - توج لاعبا الشطرنج ناصر لينا من ترجي تيزي وزو لدى السيدات و طالبي شفيق من نادي جمعية الأمن الوطني لدى الرجال بلقب البطولة الوطنية للشطرنج فردي التي اختتمت مساء أمس الاثنين بتيارت بعد خمسة أيام من المنافسة.

وقد احتلت ناصر لينا المركز الأولى بمجموع 5ر7 نقاط متقدمة على عابدي زينب من نادي بولوغين التي تحصلت على 7 نقاط و ناصر رانيا من ترجي تيزي وزو في المركز الثالث ب6 نقاط.

ولدى الرجال تقدم طالبي شفيق في الترتيب العام بمجموع 8 نقاط تاركا المركزين الثاني و الثالث لكل من براهمي لمين من أوقاس بجاية ب 5ر7 نقاط و صايم محمد إلياس من هلال سيدي بلعباس ب 6 نقاط.

وتميزت هذه البطولة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمستوى "عال"، حسب مدير المنافسة، الحكم الدولي شارف خوجة جمال.

 إقرأ أيضا: شطرنج/كأس العرب: 16 ميدالية للجزائر منها 4 ذهبيات

ويتأهل من خلال هذه المرحلة النهائية الثلاثة الأوائل إناث و ذكور لتمثيل الجزائر في البطولة العربية فردي المقررة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين بمدينة مستغانم.

وعرفت هذه المرحلة النهائية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية تيارت مشاركة 32 أحسن لاعب و لاعبة تأهلوا من خلال الدور نصف النهائي.

وفي ختام هذا الموعد الرياضي الفكري تم توزيع الألقاب و الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للشطرنج وممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية و وجوه رياضية.

كلـمات مفتـاحيــة :
نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج ناصر لينا وطالبي شفيق بتيارت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آب/أغسطس 2019 14:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.06

العلاقة بين الشعب الجزائري وجيشه ما فتئت تزداد "متانة وصلابة"

19.08.06

التوقيع على اتفاقية توأمة و شراكة ما بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين و السياحة…

19.08.06

عيد الأضحى: وزارة البيئة تدعو الولاة لتسخير كل الامكانيات من أجل الحفاظ على المحيط

19.08.06

كوارث طبيعية: وزير الداخلية يدعو الى التنسيق بين الحماية المدنية والوكالة الفضائية…

19.08.06

وزيرة التضامن الوطني تؤكد أن العمل جار لتحسين نوعية التمدرس بالمؤسسات المتخصصة  

19.08.06

إنجاح المناسك يكون بالحضور القوي لأعضاء البعثة بالخيم في المشاعر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.05

تعيين وإنهاء مهام عدة مسؤولين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

19.08.06

أوامر بالقبض الدولي في حق خالد نزار و ابنه

19.08.06

حرارة شديدة ببعض ولايات شرق البلاد  

19.08.05

تسجيل قرابة 200 بناء بدون رخصة انجز بالعاصمة خلال شهر يوليو المنصرم   

19.08.05

عيد الأضحى: غلاء أسعار الكباش و تردد المشترين

19.08.05

قدرات تخزين الوقود تصل إلى 30 يوما من الاستقلالية الذاتية بحلول عام 2023