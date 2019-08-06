نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج ناصر لينا وطالبي شفيق بتيارت

وقد احتلت ناصر لينا المركز الأولى بمجموع 5ر7 نقاط متقدمة على عابدي زينب من نادي بولوغين التي تحصلت على 7 نقاط و ناصر رانيا من ترجي تيزي وزو في المركز الثالث ب6 نقاط.
ولدى الرجال تقدم طالبي شفيق في الترتيب العام بمجموع 8 نقاط تاركا المركزين الثاني و الثالث لكل من براهمي لمين من أوقاس بجاية ب 5ر7 نقاط و صايم محمد إلياس من هلال سيدي بلعباس ب 6 نقاط.
وتميزت هذه البطولة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمستوى "عال"، حسب مدير المنافسة، الحكم الدولي شارف خوجة جمال.
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ويتأهل من خلال هذه المرحلة النهائية الثلاثة الأوائل إناث و ذكور لتمثيل الجزائر في البطولة العربية فردي المقررة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين بمدينة مستغانم.
وعرفت هذه المرحلة النهائية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية تيارت مشاركة 32 أحسن لاعب و لاعبة تأهلوا من خلال الدور نصف النهائي.
وفي ختام هذا الموعد الرياضي الفكري تم توزيع الألقاب و الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للشطرنج وممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية و وجوه رياضية.