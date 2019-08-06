نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج ناصر لينا وطالبي شفيق بتيارت

وهران - توج لاعبا الشطرنج ناصر لينا من ترجي تيزي وزو لدى السيدات و طالبي شفيق من نادي جمعية الأمن الوطني لدى الرجال بلقب البطولة الوطنية للشطرنج فردي التي اختتمت مساء أمس الاثنين بتيارت بعد خمسة أيام من المنافسة.

وقد احتلت ناصر لينا المركز الأولى بمجموع 5ر7 نقاط متقدمة على عابدي زينب من نادي بولوغين التي تحصلت على 7 نقاط و ناصر رانيا من ترجي تيزي وزو في المركز الثالث ب6 نقاط.

ولدى الرجال تقدم طالبي شفيق في الترتيب العام بمجموع 8 نقاط تاركا المركزين الثاني و الثالث لكل من براهمي لمين من أوقاس بجاية ب 5ر7 نقاط و صايم محمد إلياس من هلال سيدي بلعباس ب 6 نقاط.

وتميزت هذه البطولة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمستوى "عال"، حسب مدير المنافسة، الحكم الدولي شارف خوجة جمال.

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ويتأهل من خلال هذه المرحلة النهائية الثلاثة الأوائل إناث و ذكور لتمثيل الجزائر في البطولة العربية فردي المقررة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين بمدينة مستغانم.

وعرفت هذه المرحلة النهائية المنظمة من طرف الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية تيارت مشاركة 32 أحسن لاعب و لاعبة تأهلوا من خلال الدور نصف النهائي.

وفي ختام هذا الموعد الرياضي الفكري تم توزيع الألقاب و الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للشطرنج وممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية و وجوه رياضية.