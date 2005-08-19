الألعاب الافريقية - 2019: "على الاتحاديات الرياضية تشريف التزاماتها"

الجزائر- دعا وزير الشباب والرياضة ، رؤوف سليم برناوي ، يوم الاثنين بالجزائر، الاتحاديات الرياضية الى تحقيق الاهداف الفنيةالمسطرة خلال مشاركتها في الألعاب الافريقية 2019 بالمغرب (19-31 أغسطس) ، "من اجل تشريف التزاماتها".

و أوضح برناوي خلال ندوة صحفية رفقة رئيس الوفد الجزائري في الالعاب الافريقية ، نبيل سعدي ، والمدير العام للرياضات لدى الوزارة، نذير بلعياط : "أكدنا مرارا أن عهد التدخلات في الشؤون الداخلية للاتحاديات الرياضية قد ولى ، لكن السلطات العمومية لها الحق في التعرف على ما يحدث في هذه الهيئات و مراقبتها كونها الممول الرئيسي. فعلى الفيدراليات ان تشرف عقدها خلال الالعاب الافريقية".

وتشارك الجزائر في الطبعة الـ12 من الألعاب الإفريقية بالمغرب ب255 رياضي في 23 اختصاصا.

وكان مسؤول القطاع حذرا فيما يخص حظوظ الجزائريين في انتزاع الميداليات في المحفل الرياضي القاري الكبير، تاركا المجال للاتحاديات الرياضية التي التزمت "كتابيا" تجاه الوزارة.

وأضاف : "عدة أمور قيلت في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد المشاركين في هذا الموعد ، منها أن الوزارة قلصت عدد الرياضيين وهذا غير صحيح تماما، لأن العدد ارتفع مقارنة مع ألعاب برازافيل 2015 حيث شاركنا ب224 رياضي.

يجب التركيز على الأهداف لتحقيق مشاركة جيدة. طلبنا من الاتحاديات توقيع التزام على غرار كرة اليد مثلا التي تعهدت بافتكاك ميداليتين برونزيتين".

و أفاد الوزير أن السلطات العمومية هيأت الظروف التحضيرية الملائمة على الصعيدين اللوجستيكي والمالي لوضع الرياضيين في أحسن الظروف خلال موعد الرباط.

وحسب التوقعات التي كشف عنها الوزير، فإن الاتحادات ترتقب الحصول على مجموع 137 ميدالية (29 ذهبية، 26 فضية، 82 برونزية) في الألعاب الافريقية.

خلال طبعة برازافيل (الكونغو) في 2015، افتكت الجزائر 114 ميدالية (40 ذهبية ، 40 فضية، 34 برونزية).

وتنظم المغرب المحفل القاري، الذي يعد الاكبر في افريقيا، بعد انسحاب غينيا الاستوائية.

وتشهد التظاهرة حضور اكثر من 6 آلاف رياضي يمثلون 54 بلدا افريقيا .