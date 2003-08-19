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كرة القدم/لقاء ودي: شبيبة القبائل تتعادل مع شباب بلوزداد /1-1/

  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 13:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

 

الجزائر - تعادلت شبيبة القبائل مع شباب بلوزداد, الناشطين في الرابطة المحترفة الأولى, بنتيجة 1-1 في لقاء ودي جرت وقائعه أمس الجمعة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو, بمناسبة احتفال النادي القبائلي بعيد ميلاده ال73.

في لقاء جرى دون جمهور, افتتح الزوار باب التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عبر المدافع كداد, قبل أن يعدل اللاعب تافني النتيجة  في الشوط الثاني.

كما يدخل هذا اللقاء أيضا ضمن تحضيرات كلا الفريقين للموسم الكروي الجديد حيث تحضر شبيبة القبائل للدور التصفوي الأول من رابطة أبطال افريقيا أمام المريخ السوداني في التاسع من شهر أغسطس (ذهاب), بينما سيواجه شباب بلوزداد -المتوج بكأس الجزائر- نادي القطن التشادي في كأس الكونفدرالية الافريقية في اليوم الموالي.

وخاضت الشبيبة اللقاء بتشكيلة تضم 4 مستقدمين جدد من أصل 11 ويتعلق الأمر ببن شريفة (شباب قسنطينة), عدادي (أولمبي المدية), بونوة (اتحاد بلعباس) و بانوح (وفاق سطيف). أما تشكيلة النادي العاصمي فعرفت دخول ثلاثة أسماء جديدة من بين 10 مستقدمين جدد ويتعلق الأمر بالحارس غايا مرباح (نصر حسين داي) و ثنائي اتحاد بلعباس, ثابتي و بلحول.

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كرة القدم/لقاء ودي: شبيبة القبائل تتعادل مع شباب بلوزداد /1-1/
  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 13:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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