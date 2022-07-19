المنتخب الجزائري لكرة الطائرة يحتل المركز الثالث بعد فوزه على مصر 3-1

تونس - احتل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) المركز الثالث في الترتيب النهائي للبطولة الافريقية للأمم-2019، بعد فوزه على نظيره المصريبنتيجة 3 أشواط لواحد، في لقاء جمع بينهما اليوم الأحد بقصر الرياضات بالمنزه (تونس) .

وجاءت الأشواط على النحو التالي: 23-25 ، 25-22 ، 25-16 و 25-20.

وكان المنتخب الجزائري قد انهزم أول أمس (الجمعة) في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون (0-3: 22-25، 22-25، 21-25 .

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وتجري مساء اليوم الأحد (سا 00ر20) المباراة النهائية للمنافسة بين المنتخب التونسي (حامل اللقب و منظم البطولة) و نظيره الكاميروني.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل لهذا الدور بعد تسجيله لثلاثة انتصارات أمام منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية والتشاد و بوتسوانا بنفس النتيجة (3- 0) مقابل هزيمة واحدة امام منتخب البلد المنظم، تونس (0-3).